Convoca IVEC a integrar el Comité de Contraloría Social para la MEAEV 2021

Xalapa, Ver. – El Instituto Veracruzano de la Cultura, a través del Jardín de las Esculturas, presenta la exposición Conxerta para un bosque (o cómo suenan las hormigas cuando defienden su territorio), muestra de la artista visual Eréndira Gómez que podrá visitarse a partir del próximo miércoles 08 de septiembre, de 10:00 a 15:00 horas.

Eréndira Gómez Espinosa nació en la cuenca del río Bobos, en Martínez de la Torre; es fotógrafa y neuroetóloga por la Universidad Veracruzana, investiga los lenguajes no humanos de la selva de Los Tuxtlas y del bosque mesófilo de montaña. Cuenta con exposiciones individuales y colectivas en Xalapa, Ciudad de México y Francia; su obra conjunta el arte, la ciencia, la tecnología y los saberes ancestrales de curación en piezas interdisciplinarias. Obtuvo el segundo premio de adquisición de la V Bienal de Arte Veracruz y fue laureada con el Dior Photography and Visual Arts Award for Young Talents; además, su trabajo fue seleccionado en el concurso internacional de fotografía Blurring the Lines.

Conxerta para un bosque es un proyecto beneficiado por el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico del FONCA, realizado en colaboración con la empresa cultural MUTANTE y el programa BRUMA Laboratoria bajo la dirección de la artista. La exposición se encuentra en formato de instalación, convirtiéndose en un altar iluminado que rinde homenaje a los territorios y bosques que han desaparecido a causa de incendios forestales o que han sido convertidos en campos agrícolas, causa de la muerte de muchas especies animales y vegetales.

Paralelo a la muestra nace un performance que dialoga con la instalación. Resultado de un proceso de ecoescrituras reunidas en el marco de la convocatoria de Bruma Laboratoria 2021, esta conferencia performática cuenta con la poesía y voz de Gustavo Schaar; la musicalización de Osiris Alcántara; y las grabaciones del lenguaje no humano aportadas por Carolina Carvajal y Olga Domínguez, entre las que se encuentran las voces de monos aulladores y los sonidos cooperativos de ballenas jorobadas.

