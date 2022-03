Convocan a participar en el Festival de Monólogos “Teatro a una sola voz”

Xalapa, Ver.- La red de recintos culturales del Instituto Veracruzano de la Cultura presenta por tercer año consecutivo un programa conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer. Durante el mes de marzo el público podrá asistir a un total de 28 charlas, conversatorios, conciertos, presentaciones cinematográficas y editoriales, así como disponer de materiales gráficos y audiovisuales que buscan visibilizar la contribución sostenida de las mujeres en el ámbito cultural, y su importancia en la promoción y salvaguarda de los derechos humanos en la conformación de una cultura de paz.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer fue formalizada por la Organización de las Naciones Unidas en 1975 y su origen se remonta a las protestas del movimiento obrero de mediados del siglo XIX y principios del XX. La lucha de las mujeres obreras partía no sólo de la necesidad de remuneraciones más justas, sino también de la privación de derechos políticos, civiles y económicos que la otra mitad de la población, los hombres, sí poseían: el derecho a votar y ser votadas, a la propiedad privada y, más adelante, a la formación profesional, la no discriminación laboral y la visibilización del trabajo no remunerado.

Foto: Gobierno del Estado de Veracruz

En la actualidad el Día Internacional de la Mujer pone de manifiesto las brechas de desigualdad aún vigentes en el siglo XX e invita a la reflexión y acción comunitaria para erradicarlas en favor de la igualdad sustantiva. Este año la ONU propone como tema la “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” con el objetivo de recordar las tareas pendientes en la igualdad entre hombres y mujeres, así como hacer patente el trabajo de incidencia comunitaria realizado por aquellas en la lucha por los territorios, el cuidado ambiental y la sostenibilidad de la vida.

En ese sentido, la Unidad de Género y las distintas subdirecciones del IVEC continúan impulsando los procesos de transversalización de la perspectiva de género al interior de la dependencia. Entre éstas destacan los diagnósticos de paridad de actividades culturales, cuyos resultados comparativos evidencian el acortamiento de brechas de desigualdad para creadores de 2019 a 2021 en la programación de actividades.

También se han desarrollado los programas “Habitaciones propias. Minificciones sobre el acervo del IVEC”, a cargo de la Subdirección de Artes y Patrimonio, y “Artesanas, legado de Veracruz” serie realizada por el Centro Cultural Atarazanas, proyectos realizados en los espacios del Instituto este 2022 en el marco del Día Naranja. De igual manera, en colaboración con el Ágora de la Ciudad se impulsa el cineminuto institucional como política rectora del respeto a la igualdad y los derechos humanos.

El Instituto Veracruzano de la Cultura continúa trabajando en la capacitación del personal en los rubros de perspectiva de género, prevención del hostigamiento y acoso sexual, prácticas antirracistas y mejoramiento del clima laboral. Invitamos a conocer la programación de actividades de los recintos culturales del IVEC en el marco del Día Internacional de la Mujer y los proyectos impulsados con enfoque de género en la dependencia a través de www.ivec.gob.mx y el micrositio de la Unidad de Género www.unidadgenero.ivec.gob.mx, así como de las redes sociales del Instituto @IVECoficial y @IVEC_Oficial.