Convocan a todos los partidos a sumarse al Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021

• Destaca la Diputada por el Distrito XI la suma de esfuerzos institucionales en la protección de las personas adultas mayores frente a la pandemia.





La diputada local Ana Miriam Ferráez Centeno expresó su reconocimiento a los gobiernos federal y estatal, personal médico, de salud y de apoyo, brigadas y a todos quienes desde su responsabilidad y desempeño han contribuido a que las jornadas de vacunación para personas mayores de 60 años contra el Covid-19 hayan iniciado, este sábado, en el municipio de Xalapa en orden y con respuesta favorable de la población destinataria.



La Presidenta de las comisiones permanentes de Protección Civil y de Seguridad Social en la LXV Legislatura consideró “indispensable para el éxito de esta histórica gran labor la unión de esfuerzos entre la ciudadanía y el gobierno, que realiza un gran despliegue de recursos humanos y técnicos e insumos para atender con prontitud, con calidad y calidez a nuestros adultos mayores, que son prioritarios en la atención”.



Destacó el encomiable esfuerzo de la Secretaría de Salud (SS) y de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) para acercar los beneficios de la vacuna a la población en riesgo. “En estos momentos de pandemia, nuestra salud está, primeramente, de manera cotidiana, en nuestras manos y ahora, de manera extraordinaria, en las manos de las y los profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de combate y literalmente dan su vida por la nuestra. A todos y cada uno de ellos y ellas, nuestro más profundo agradecimiento”, expresó.



La Diputada por el Distrito XI, Xalapa II, exhortó a la población de 60 años y más a acudir a los centros de vacunación instalados en: El Olmo, Estadio Xalapeño “Heriberto Jara Corona”, Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, Escuela Primaria “Patria”, Cecati N° 51, Preescolar “Pablo Neruda”, Cobaev N° 35, Cancha Ejidal “Chiltoyac”, Gimnasio “La Lagunilla”, Centro Comunitario “El Principito”, Estadio Deportivo “Colón” y Unidad de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana (Facultad de Medicina) del sábado 13 al lunes 22 de marzo de 08:00 a 18:00 horas.



Dijo también que “tenemos conocimiento de que el inicio de las jornadas de vacunación se realizó en completo orden, lo cual es digno de reconocerse. Invito a las familias xalapeñas a aprovechar esta gran oportunidad de vacunar a nuestros adultos mayores. La vacuna es gratuita y sólo hay que presentar tres documentos de la persona beneficiaria: credencial de elector, CURP y un comprobante de domicilio. Es algo sumamente sencillo”.



Sin embargo, agregó, no hay que olvidar las recomendaciones de las autoridades sanitarias para asegurar los mejores resultados de la aplicación de la vacuna: desayunar antes de recibirla, continuar el tratamiento médico que la persona adulta esté recibiendo, que sólo le acompañe una persona a recibir la vacuna y mantener las medidas sanitarias en los módulos de vacunación.



Por último, la legisladora invitó a la población a seguir colaborando con las autoridades y personal sanitario, acudiendo a los módulos de vacunación, siguiendo las indicaciones, manteniendo el orden y atendiendo las instrucciones de las y los responsables de esta acción. “Es de suma importancia que nos sigamos cuidando. No bajemos la guardia. La vacuna es una protección, pero no debemos relajar las medidas de autocuidado”, recomendó.