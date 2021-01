Busca negociar Lety López miembros activos para evitar auditorías

Fortín, Ver.- El reporte del hallazgo de un narcomensaje y armas en la zona conocida como el Mirador en este municipio, provocó una fuerte movilización policial.

El reporte al 911 alertó a las autoridades sobre el hallazgo de armas, entre las que se pueden apreciar dos rifles aparentemente AR-15 y una pistola escuadra, además de varios cargadores de armas largas y uno más correspondiente a la pistola automática de la cual se desconoce su calibre.

Además dejaron una cartulina y un pavo introducido en un canasto adornado con un moño de color rojo. En el mensaje se podía leer lo siguiente:

“Ahí están sus fierros viejos aca no somos rateros como ustedes, esto fue para que no se pasen de v… y no anden robando y pidiendo dinero y PAVA recuerda !!! Qué es diciembre y se come PAVO.

Ch… a tu m… P… MIIIIIIIIAUUUUUUUU… (SIC).

Foto: Noreste

Tras el reporte, elementos de la Policía Estatal acordonaron la zona y no permitieron el paso a vehículos o personas en la misma zona de Fortín Viejo.

Hasta el momento autoridades se mantienen herméticas ante estos hechos, de forma extraoficial se rumora que el mensaje estaría dirigido a un delegado de la Secretaría de Seguridad Pública, sin que ésta versión fuera confirmada de forma oficial.

Por Jorge Hernández

