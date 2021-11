Correligionarios acusan que quinto regidor en Tecolutla solo lo ven durante las quincenas

Tuxpan, Ver.- Panorama complicado y difícil es el que se vislumbra durante los próximos meses para el transporte de carga, los diversos proyectos que tienen no terminan de aterrizar, situación que se presenta al finalizar una administración, pues los inversionistas están a la espera de dialogar con las nuevas autoridades para llevar a cabo las nuevas inversiones.

Heraclio Martínez Díaz secretario del trabajo de la Unión de Camioneros de la CTM Tuxpan, dio conocer que en este momento las fuentes de trabajo son nulas, desde hace más de cinco meses “no hay nada” en el muelle fiscal no han podido descargar ningún insumo, ya que regularmente movilizaban fertilizante, trigo, coque, entre otros que por ahora no se han podido recibir.

Foto: Noreste

«Hemos tocado varias instancias, desgraciadamente todavía ninguna se ha concreado todavía, esperemos que entrando el año con la nueva administración ya las obras se puedan realizar o que ya los empresarios puedan tramitar toda su documentación para empezar todos los trabajos» explicó el dirigente.

Además el panorama que vislumbren es que los siguientes meses rumbo al cierre del año serán más críticos y, de no mejorar, también se sumará a la cuesta de enero, que les mermaría aún más la ya de por sí dañada economía que tanto se ha visto tambaleante.

Foto: Noreste

Ha sido numerosa la cifra de empresas con las que han estado sosteniendo pláticas, aunque por ahora debe esperar a que llegue la nueva administración y, dependiendo de las facilidades que les brinden, podrán ir mejorando para tener posibilidad de empleo explicó Martínez Díaz.

Por Martha Hernández

