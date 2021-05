Corrupción en el Poder Judicial; investigan a jueces, auxiliares y empleados

Xalapa, Ver.- Para la doctora Ana Beatriz Lira Rocas, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana y una de las aspirantes a la Rectoría, no hay riesgo de que la Máxima Casa de Estudios en el Estado pierda su autonomía en los próximos años.

Entrevistada este jueves durante la exposición de sus propuestas para llegar a la Rectoría, se le cuestionó el riesgo de que como en otros órganos autónomos, el Ejecutivo designe al próximo rector o rectora y con ello controle a esta casa de estudios.

«Somos una Universidad autónoma que ha enfrentado situaciones complejas. Me ha tocado verlas, pero las hemos superado de manera muy exitosa», respondió.

De igual forma llamó a no desconfiar de la honorabilidad de los 9 integrantes de la Junta de Gobierno.

Foto: Héctor Juanz

«No podemos dudar de las instituciones. Son quienes resguardan nuestro esquema de elección. Yo no tengo ninguna duda de que los 9 notables se van a conducir con la honorabilidad y respeto. No veo en ningún momento riesgo para nuestra autonomía», insistió.

También descartó que hubiera «dados cargados». «Los dados cargados implicaría que la Junta de Gobierno no cumpla su papel», dijo.

Ana Beatriz Por Rocas subrayó que cada quien puede tener su «identificación» con uno u otro candidato, pero formalmente el proceso de selección será imparcial.

Finalmente, sobre la contienda interna en la UV dijo que al no ser un proceso político, si no académico, no habría opiniones de los otros candidatos.

Por Héctor Juanz