Corto circuito, posible causa de incendio en Plaza Ánimas de Xalapa

Xalapa, Ver.- Tras el incendio en Plaza Ánimas registrado la madrugada de este viernes, el director de Protección Civil Municipal en Xalapa, José de Jesús Vargas Hernández, recordó a todos los empresarios y comerciantes la importancia de contar con seguro que les permita resarcir daños. En este caso fueron siete los locales que resultaron afectados.

«Independiente de que cumplan con su programa interno de Protección Civil, que tengan en regla sus pólizas de seguro, que en este caso fueron muy importantes. Las personas que tienen sus pólizas de seguro no se pueden preocupar porque la misma aseguradora absorbe los daños que pudieran haberse ocasionado en los locales y bueno, es parte de lo que nosotros estamos exigiendo, que cumplan con sus dictámenes estructurales, de luz eléctrica y los que manejan gas LP».

En este caso, de acuerdo a los reportes preliminares, el incendio pudo ser provocado por un corto circuito, aunque todavía se realizan los peritajes para determinarlo.

Foto: Héctor Juanz

José de Jesús Vargas Hernández subrayó que en este incendio no hubo vidas que lamentar, a pesar de que una veterinaria también fue afectada.

«Se actuó de manera oportuna y no pasó a mayores. No hubo personas lesionadas ni vidas que lamentar en ese sentido. Estaba una veterinaria, se lograron sacar unos animalitos, fueron unos cuyos, unas peceras que se resguardaron. No había perros ni gatos».

El incendio fue controlado de manera conjunta por bomberos de Xalapa, las brigadas de la Plaza Ánimas y personal de Protección Civil. Inició a las 5:45 de la mañana y concluyó a las 6:50.

Foto: Héctor Juanz

Por Héctor Juanz