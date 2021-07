Covid-19 movilizan a las autoridades tuxpeñas; refuerzan operativos

Tuxpan, Ver. – El problema de la mosca de la fruta no es un problema actual, se tiene años luchando contra este mal que ha impedido que la naranja, en especial la de la zona norte de la entidad pueda ser exportada.



De acuerdo a lo mencionado por el productor citricultor Carlos Silva, quien tiene más de 40 años dedicado a la producción de la misma, este comenzó como un problema de sanidad vegetal.

Foto: Citricultores tienen años luchando contra este mal, que ha impedido que la naranja, sea exportada.



Resaltó que no se puede seguir avanzando con las instrucciones que se realizan, pues las fumigaciones se hacen a destiempo “La fumigación no tiene ningún efecto, se están haciendo de manera extemporal, no se tiene ningún soporte que justifique la fumigación, porque no hay naranja, y es ahí donde está el problema, no en los arboles”.



El productor naranjero subrayó que de seguirse manejando las cosas «de esta manera», va a ser difícil sacar adelante la certificación de la misma, situación que a los únicos que se beneficia son a las grandes empresas jugueras, “son a las únicas que les conviene que continúe el problema de la mosca mexicana”.



Indicó que esta situación es preocupante para todos los productores del campo y más porque la fumigación no es efectiva porque está siendo mal utilizado y la naranja que está llegando del vecino estado de Tamaulipas llega infectada de larvas.

Por Martha Hernández