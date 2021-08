Covid sigue cobrando vidas en Tihuatlán

Tihuatlán, Ver.- El Covid- 19 en su tercera ola sigue presente en Tihuatlán, donde continúa cobrando vidas, inclusive de personas que fueron vacunadas, situación que mantiene en la incertidumbre a la población del municipio.

Tan solo con 711 casos confirmados, 135 defunciones y 176 sospechosos, se suma en la lista el deceso del ex sub agente municipal del ejido Miguel Hidalgo, kilómetro 17, Víctor Anaya Espinoza, familiar del ex alcalde de Poza Rica Pablo Anaya Rivera, aunque hasta el momento se mantiene como posible, ya que no fue hospitalizado y era atendido con oxígeno en su propio domicilio.

Autoridades auxiliares de la citada localidad confirmaron a la vez que en esta zona en los últimos meses se han registrado por lo menos 20 personas fallecidas y diversas contagiadas, situación que puso en alerta al Sector Salud por las comunidades aledañas como Emiliano Zapata la Bomba, Ojo de Agua, la Antigua, entre otras.

Sin embargo los reportes diarios de la misma Secretaría de Salud en el estado ratifican que no se debe bajar la guardia, ya que el número de contagios y fallecimientos sigue aumentando, entre lo que destaca las aglomeraciones que se han presentado por el paso del huracán Grace.

Finalmente en otras localidades la presencia del Covid-19 es latente, de ahí el exhorto de las autoridades municipales de no bajar la guardia con el uso obligatorio y permanente del cubrebocas, lavado frecuente de manos y respetar la sana distancia, ya que la pandemia continua y no se ha exterminado.

