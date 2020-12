CR7 comanda victoria de la Juventus sobre el Barcelona

Aquí te contamos todo sobre la nueva competencia Europea, seguramente has escuchado sobre la Europa Conference League, pero aún no sabes de que se trata, no te preocupes, te contaremos de este tercer torneo europeo.

El nuevo National Arena de Tirana, capital de Albania, acogerá en mayo de 2022 la final de la primera edición de la Europa Conference League, la tercera competición de clubes de la UEFA que debutará en la temporada 2021-22, según acordó en su reunión telemática de este jueves el Comité Ejecutivo de la UEFA.

Por primera vez en más de 20 años habrá una tercera competición continental, la UEFA Europa Conference League, en la que participarán 184 equipos, incluyendo al menos uno de cada de las 55 federaciones miembro y 46 procedentes de la Champions League y de la Liga Europa de la UEFA.



Antes de la fase de grupos habrá tres rondas de clasificación y una ronda de play-offs. Ningún equipo se clasificará directamente desde la fase de grupos, de manera que los 32 equipos serán 17 equipos procedentes de la Conference League, 5 de la ruta de los campeones de la UEFA Europa Conference League y 10 eliminados de los ‘play-offs’ de la Liga Europa.

El campeón logrará un puesto para la siguiente temporada en la fase de grupos de la Liga Europa si no se ha clasificado para la Champions League a través de su competición nacional.

Con capacidad para 21 mil 690 espectadores, el National Arena de Tirana acogerá la primera final de la competición el 25 de mayo de 2022. El estadio se inauguró en noviembre de 2019 con un encuentro de la fase de clasificación para la Eurocopa entre Albania y Francia.

El estadio se construyó con la ayuda del programa de asistencia ‘HatTrick’ de la UEFA, en el mismo lugar del antiguo Qemal Stafa Stadium en el centro de la capital albanesa.