Crisis del agua, se agrava en NL; no hay ni embotellada

Monterrey, NL. En la zona sur de Monterrey, en tiendas de conveniencia y supermercados, los anaqueles que antes lucían repletos de botellones de agua de 5 o de 10 litros están vacíos, sólo hay empaques con botellas de medio litro. Los encargados comentan que esto se debe a que el proveedor no los ha llevado porque se ha restringido el volumen de agua que se puede consumir.

Se observa una pila de paquetes de 24 botellas de medio litro que cuestan 77 pesos; uno tras otro los consumidores se apresuran a llevar el agua.

Sí han aumentado mucho los precios, pero si no me la llevo se acaba”, comentó una persona que omitió decir su nombre.

En menos de 10 minutos ya casi no hay paquetes. Mario García, habitante de la zona, comentó que recorrió de sur a poniente la ciudad de Monterrey y no encontró agua embotellada, ni en tiendas de conveniencia, venta de abarrotes o supermercados. “En mi casa no hay desabasto porque tengo cisterna, lo que nos está afectando es que no hay agua para beber”.

Foto: Periódico Enfoque

La mayoría de las personas comentó que a partir del 4 de junio, cuando el gobierno estatal limitó la disponibilidad de agua de las 04:00 a las 10:00 horas, hubo compras de pánico y se quedaron vacíos los anaqueles de las tiendas. Ahora se puede encontrar sólo refrescos de todas las marcas y tamaños.

Javier, un joven de 20 años que trabaja en la construcción, comentó que “en cuanto termine mi contrato me regreso al Estado de México, aquí la vida es muy cara. Además, en mi colonia ya no hay agua ni para bañarnos, hemos tenido que gastar hasta 300 pesos en botellones para usarla en la comida, limpieza e higiene, nos dura tres días”.

Hace un mes, los estantes de los supermercados tenían cientos de botellones de agua de 10 litros, con un costo aproximado de 35 pesos, hoy un litro de agua cuesta entre 8 y 11 pesos.

De acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en abril del 2022 la tarifa de agua potable mostró una inflación mensual de 0.62%, sin embargo, en el IPC del Área Metropolitana de Monterrey, la tarifa reflejó un incrementó de 31.0 por ciento.

El CIE realizó un análisis del precio del agua embotellada en marzo, que incrementó 8.07% anual; esta alza es similar al observado en el precio del agua potable que llega a las viviendas, de 7.47%, y al aumento de los derechos por el suministro, de 7.48 por ciento.

El pasado 12 de junio, un grupo de personas del área de Sierra Ventana decidió sacar agua de un tanque de almacenamiento de Agua y Drenaje. Sin embargo, donde más afectada se ha visto la población por la falta del líquido es en11 municipios ubicados en el norponiente de la zona metropolitana.

Foto: Reporte Índigo

Envío de pipas

Los municipios beneficiados por las pipas que envió Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey fueron Ciénega de Flores, Apodaca, Escobedo, García, Guadalupe, Hidalgo, Juárez, Monterrey, Pesquería, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina.

Se estima que las pipas hicieron 111 viajes, con lo que se apoyó a más de 13,870 personas. Son 85 colonias que representan 2.2% de un total de 3,899 colonias que conforman el área metropolitana y la periferia.

Samuel García detecta ordeña de ductos en Los Ramones y Linares

Monterrey, NL. El gobernador Samuel García Sepúlveda se encuentra de gira por diversas zonas para detectar la ordeña de ductos de manera ilegal, con la advertencia de que si no los cierran voluntariamente podrían ir a prisión.

El domingo pasado se localizó el robo de agua de un ducto que parte de la Presa El Cuchillo, y se encuentra a un lado de la carretera Libre a Reynosa, en el kilómetro 73. El agua era desviada hacia una granja de peces en el municipio de Los Ramones.

Foto: La Jornada

La madrugada del 13 de junio el mandatario acudió al municipio de Linares tras recibir la denuncia de un rancho que se abastece del Río San Fernando, el cual conecta con la presa de Cerro Prieto.

García Sepúlveda detalló que este rancho desvía el agua del Río San Fernando que llena el embalse de Cerro Prieto, presa que está en plena agonía.

“Vamos a entrar, vamos a hacer trabajos para cerrar esas presas y que toda esa agua se vaya a Cerro Prieto y que conecte con el acueducto de Agua y Drenaje que va hacia la ciudad”, aseguró.

Y alertó que va a recorrer todo el Río San Fernando para inspeccionar ductos y propiedades.

A la fecha, las presas de Cerro Prieto, con capacidad para 300 millones de metros cúbicos, tienen 2.32% de llenado y se están extrayendo 1.398 metros cúbicos por segundo. La Boca tiene un porcentaje de llenado de 8.75% y actualmente no se está extrayendo agua. En El Cuchillo con un porcentaje de llenado de 46.24%, de una capacidad de 1123.14 millones de metros cúbicos, se extraen 6.599 metros cúbicos por segundo.

El gobierno de Nuevo León está buscando alcanzar el nivel mínimo requerido de suministro para la zona metropolitana que es de 13.2 metros cúbicos por segundo. Por una parte, está detectando ordeña y robo de agua, tomas clandestinas en edificios, así como desperdicio de agua.

También aplicará sanciones a quienes consuman más de 70 metros cúbicos al mes, instalando reductores de agua y multas.

El Economista