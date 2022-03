Críticas por la venta de tlayudas en el AIFA, son Clasismo y racismo: López Obrador, «Ya quisieran comerse una»

Foto: Infobae

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, reprochó que medios de comunicación criticarán la venta de Tlayudas por parte de comerciantes que ingresaron al AIFA, durante la inauguración, lo que calificó como un acto de clasismo y racismo.

«Es parte del desconocimiento de la grandeza cultural de México y sentirnos superiores a los demás, eso es racismo y clasismo, por eso es importante el debate, si no esto no saldría, la señora estaría diciendo, fue un día histórico, se inauguró un gran aeropuerto, llevaba mucho tiempo sin hacerse una obra tan importante y alguna crónica, alguna nota de color, no de tlayudas, sino la opinión de Carlos Slim, de que es una obra bien construida, bien hecha», agregó.

Foto: Heraldo de México.

Ayer, luego de la inauguración del AIFA, circularon en redes sociales imágenes de comerciantes ambulantes que se introdujeron a los pasillos del aeropuerto y resaltaron las imágenes de mujeres vendiendo tostadas de maíz con nopales y salsa, lo cual causó polémica.

Foto: Proceso.

«Hubo un Twitter de (José) Hernández, de una conductora de televisión, pero no solo ella, sino otros, donde la nota principal era que una señora estaba vendiendo tlayudas. Entonces, con un desprecio. Qué poco conocen México, las culturas de nuestro país, ya quisieran comerse una tlayuda. ¿Qué quieren, cómo se llaman las tortas de Estados Unidos, hamburguesas?», agregó AMLO en conferencia de prensa.

También te puede interesar ver: En 4 años EE.UU. sin aprobar recursos en temas migratorios, en dos días se aprueban apoyos para la guerra en Ucrania: AMLO