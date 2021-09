¿Cuándo es el registro vacunas COVID-19 a niños con comorbilidades?

México.– El horario de invierno en México comenzará el 31 de octubre, se deberá de atrasar el reloj una hora, de preferencia, una noche antes, para así amanecer con el nuevo horario y evitar contratiempos.

El nuevo horario pone fin al horario de verano, que inició el 4 de abril y concluirá el próximo 30 de octubre.

¿En qué estados no aplica este cambio de horario?

En la franja fronteriza con Estados Unidos el horario de verano termina el primer domingo de noviembre a las 2:00 horas. Adicionalmente, los estados de Sonora y Quintana Roo no participan en el horario de verano, por lo que en estas zonas no hay ajustes en los relojes.

¿Desde cuándo se ajusta el reloj y por qué?

El horario de verano, que dura casi siete meses, fue instaurado en México en 1996, con el objetivo de ahorrar y disminuir el consumo de energía eléctrica, aprovechando más la luz del día.

En la zona fronteriza norte inicia el primer domingo de marzo y concluye el primer domingo de noviembre.

¿Cómo afecta el cambio de horario de invierno a la salud?

Entre los principales efectos a la salud del cambio de horario se encuentran la fatiga y la somnolencia a causa de no tener un sueño reparador, asegura la Clínica del Sueño, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Clínica del Sueño indica que también es posible que las personas sufran de cambios de ánimo, derivados de no dormir bien, como consecuencia de una no adaptación.

¿Cuándo comienza el horario de verano 2022 en México?

Será el domingo 3 de abril de 2022 a las 02:00 horas que se adelantará una hora el reloj para dar comienzo al horario de verano 2022 en México.

