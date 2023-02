¿Cuándo inician en escuelas, vacaciones de Semana Santa?

México.– La Cuaresma inició el día de ayer, miércoles. Este 22 de febrero fue Miércoles de Ceniza y con esa tradición comienza el periodo de 40 días de preparación a la Pascua, que inicia desde la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

La religión católica dice que Jesucristo pasó cuarenta días en el desierto antes de empezar a anunciar el reino de Dios. Según el semanario, esta tradición data del siglo IV D.C., Y ocurre por tratar de imitar los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto.

Por ello, a los creyentes católicos se les pide ayunar este día y el Viernes Santo, ya que en el cuarto de los cinco mandamientos de la «Santa Madre Iglesia Católica» dice que el creyente debe abstenerse de comer carne y ayunar los días establecidos por la Iglesia.

Los otros cuatro mandamientos son: Oír misa los domingos y demás fiestas precepto y no realizar trabajos serviles; confesar los pecados mortales al menos una vez al año; recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua y ayudar a la iglesia en sus necesidades.

Semana Santa: ¿Por qué se cubren las imágenes de los santos?

Uno de los cuestionamientos sobre la tradición es por qué las imágenes de santos y crucifijos se cubren con mantas de color morado durante los «días santos» y hasta el Domingo de Resurrección.

De acuerdo al sitio catholic.net, que retoma declaraciones del padre José de Jesús Aguilar, de la Arquidiócesis de México, la tradición se debe a que las imágenes «distraen» de la escucha del Evangelio en fecha tan significativa.

Es decir, se trata de una vieja costumbre, que tiene como intensión que los católicos se enfoquen en el sentido penitencial de esta temporada litúrgica. Recuerda de forma visual que la fe de los creyentes se remite a la obra de Cristo en su sufrimiento y muerte en la cruz.

El padre José de Jesús Aguilar también mencionó que cubrir las imágenes es una manifestación de penitencia «pues la persona se sentía indigna de contemplar las imágenes de Dios y sus santos».

Por su parte, el medio de comunicación católico Cope, también complementa esta respuesta en un artículo.

«Son días de duelo y la Iglesia se cubre con el velo de la viudez. El tiempo de Pasión está consagrado de un modo especial al recuerdo de los sufrimientos de Cristo por el que hemos obtenido la redención. Cuando veamos el templo vacío, porque ninguna de las imágenes sea visible, pensemos que eso sucede en la Iglesia cuando Cristo no está. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana, y las imágenes en el tempo no tendrían ningún sentido».