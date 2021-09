‘Cuando se trata de cualidades futbolísticas, no tengo nada menos que ellos (Messi y CR7)’: Zlatan Ibrahimovic

Foto: Univision

Esteban Zacarías ha repasado lo sucedido con su hija, donde señala su molestia con el hospital donde atendieron a Jeanette en Canadá, pues en cuestión de minutos pasó de respirar sola a estar muerta.

“Me hablan para darme la mala noticia que ya no vive, que su cerebro estaba muerto. Yo sí me molesté mucho porque hace unas horas me habían dicho que respiraba por sí sola y luego que siempre no (…) Mecánicamente ya estaba muerta su cabeza ya estaba fría”, relató Esteban en entrevista con La Afición.