Cuarta Transformación es un cambio de régimen, no de gobierno, señala López Obrador

México.– El Senado analiza convocar al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, ante la Comisión de Justicia o la Junta de Coordinación Política en los próximos días.

Tras comentar lo anterior, el senador Ricardo Monreal, informó que ya conversó con el funcionario y éste le dijo que no tiene inconveniente.

“Me dijo -agregó- pónganse de acuerdo, yo estoy dispuesto a ir; no tengo nada que esconder. Estoy limpio”.

El senador Monreal Ávila afirmó que le cree y que es cuestión de ponernos de acuerdo cuándo pudiera acudir. Reiteró que el tema ya se trató en la JUCOPO y que nada más queda establecer la fecha.

Dijo que en el Senado están valorándolo: “quiero expresarle con contundencia que hasta ahora yo he visto su desempeño y su actitud correcta. Si hay elementos que hagan presumir lo contrario, la ley tendrá que actuar”.

Sobre el escándalo que ha surgido por denuncias contra Santiago Nieto y Alejandro Gertz, por enriquecimiento inexplicable el presidente de la JUCOPO señaló que el Poder Judicial es el que debe determinar si hay bases para proceder contra los denunciados.

A pregunta expresa señaló que: “No lo sé, pero me da mucha tristeza ver involucradas a personalidades que deberían estar alejadas de este tipo de circunstancias; pero por eso no me creo tanto del ruido mediático”.

Afirmó que él ha sido víctima en muchos tiempos: “ahora no lo he sido, pero no quiero sumarme al coro de linchamiento contra Alejandro Gertz o contra ningún otro. Vamos a esperar que las pruebas resulten contundentes para poder actuar el Ministerio Público y, en todo caso, el Juez de Control, el Juez Penal”.

Al pedir su opinión sobre la selección de candidatos en los seis Estados donde habrá elecciones el próximo año Monreal Ávila dijo que espera que no haya un rompimiento, porque hay muchos inconformes con el resultado de las encuestas: “por eso es conveniente acudir a métodos más innovadores, a métodos más democráticos, a métodos que le permitan a la militancia confiar en los resultados, y para mí son las elecciones primarias”.

Reiteró su punto de vista: “la encuesta, una vez más, demuestra que no son ejercicios que sean confiables, o que la gente esté satisfecha con el resultado de los mismos, y profundizar la vida democrática de un Partido, o del régimen de partidos, no debe alterar a nadie”.

Señaló que hay que asumir que se debe profundizar en la vida democrática de los partidos y hay que buscar métodos nuevos de selección de candidatos y dirigentes: “ojalá y no haya división, no haya rupturas, no haya fisura y la unidad sea la clave del éxito electoral para el 2022”.