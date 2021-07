Cubanos en Xalapa se manifiestan contra represión a opositores de la Revolución

Xalapa, Ver.- Desesperada una mujer se manifestó la tarde de este lunes en el centro de Xalapa, para demandar protección ante las supuestas amenazas de muerte que le ha hecho su ex pareja, Israel Muñoz García.

Junto con algunos familiares, bloqueo la vialidad en la calle Enríquez, frente al Palacio de Gobierno para pedir justicia a la Fiscalía General del Estado, pues asegura que desde hace 5 años ha sido víctima de distintos tipos de violencia:

Foto: Héctor Juanz

«Tengo miedo de que por ahí me va a estar esperando y me va a matar y a mis hijos quién los va a cuidar… me ha amenazado con armas. Las vecinas me han defendido de él. Ya está bien fichado y ni siquiera así se lo llevan», denunció la señora Teresa Méndez López, quien dijo ser víctima de las amenazas.

Refirió que se trata de un hombre adicto al cristal, quien no da manutención a pesar de tener tres hijos. Acusó que recientemente fue agredida con su hijo mayor, por lo que clamó la intervención de las autoridades en el estado.

Foto: Héctor Juanz

Por Héctor Juanz