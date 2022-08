¡Cuidado con las aplicaciones de préstamos sin aval!, Alerta la FGE

Xalapa, Ver.– La Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa evitará que aumente el ambulantaje en calles de Xalapa durante este regreso a clases y con motivo de las fiestas patrias.

Sobre la venta afuera de las papelerías, Alberto Romero Gutiérrez, director de esta área explicó que hasta ahora no han sido solicitados los permisos y advirtió que no se permitirá que se vendan frutas en carretillas o calcetas en las esquina de las calles Revolución y Altamirano.

“Para que no se nos desborde el comercio ambulante, principalmente, en este periodo de regreso a clases vamos a regular. Hay comerciantes que tienen permisos tolerados, tolerados no tienen oficialmente una boleta, ahorita es lo que estamos viendo para que no se ubiquen donde ellos quieran y con ciertas dimensiones, por eso hablo yo de regular y darles oportunidad a lo mejor en esta temporada, pero sólo a unos cuantos, están como los que vienen a ver venta de accesorios o banderitas para las fiestas patrias, ya se han acercado gente que viene a ofertar esos productos, gente que viene de fuera y que año con año les han permitido instalarse- Ahorita lo que estamos viendo y buscando que en el centro histórico, lo menos que se pueda. No vamos a permitir tanto comercio informal, eso se puede repartir en la periferia de la ciudad”.