¡Cuidado! Profeco alerta sobre productos con exceso de sodio

Venustiano Carranza, Puebla. – A partir de este miércoles 7 y hasta el viernes 9 de Julio, se aplicará la segunda dosis de la vacuna SinoVac contra el Covid-19 para las personas de 50 a 59 y la dosis única CanSino para las personas de 40 a 49 años y embarazadas, en el hospital civil de Venustiano Carranza.

De acuerdo con información del Gobierno del Estado que encabeza Miguel Huerta, será la Brigada Correcaminos quién se hará cargo de la jornada de vacunación para prevenir la COVID-19 en los municipios de Jalpan, Juan Galindo, Tlacuilotepec, Pantepec, Francisco Z. Mena y Venustiano Carranza, municipios en los que serán aplicadas segundas dosis de SinoVac a personas de 50 años y más, así como a mujeres embarazadas mayores de 18 años con tres meses de gestación o más; de igual manera, suministrarán única dosis del biológico CanSino a habitantes de 40 años en adelante y también a embarazadas a las que se les haya aplicado esta marca.

Foto: Las mujeres embarazadas podrán vacunarse.

Las instituciones que integran dicha brigada (los Servicios de Salud del estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Bienestar, ISSSTE, IMSS e ISSSTEP) colocarán siete puntos de vacunación en estos municipios. El miércoles y jueves el horario será de 08:00 a 17:00 horas y el viernes 9 de julio de 08:00 a 14:00 horas. La información está detallada en los cuadros de la parte inferior de este documento.

Cabe mencionar que la atención para mujeres embarazadas mayores de 18 años con tres meses de gestación o más, no establece un horario, por lo que podrán acudir en cualquier momento durante la jornada de vacunación, con base a la letra inicial de su primer apellido.

Las instancias que organizan la jornada solicitan a la población de esas demarcaciones su colaboración y respeto a los lineamientos de la logística en los puntos de aplicación, a fin de contribuir en el ejercicio de una vacunación en orden y sin aglomeraciones que puedan generar daños en la salud e integridad de las y los asistentes y del personal que colabora en el proceso.

Las personas que podrán vacunarse deberán acudir a las unidades médicas como se indica en el cuadro de abajo, tanto como para SinoVac como CanSino. Los habitantes de dichos municipios también podrán consultar esta logística en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como como en las redes sociales oficiales de la dependencia: @SaludGobPue (Twitter) y Secretaría de Salud Puebla (Facebook).



Es de suma importancia que quienes acudan a vacunarse, asistan con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo.

Requisitos para los que reciban segunda dosis (SinoVac) y dosis única (CanSino)

Llevar comprobante de primera dosis de SinoVac

Impresión del folio del preregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx

Formato denominado “Expediente de vacunación”, el cual se anexa identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte)

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) comprobante de domicilio original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.

En caso de ser adulto de 60 años y más, puede identificarse con el documento que expide el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)

VACUNACIÓN 40 A 49 Y EMBARAZADAS (CanSino) ÚNICA DOSIS

VACUNACIÓN 50 AÑOS Y MÁS Y EMBARAZADAS (SinoVac) SEGUNDA DOSIS

Miércoles 7 de julio

HORARIOS

EDADES

08:00 a 11:00 horas

Personas de 57 a 59 años y más SEGUNDA DOSIS

(A, B, C, D, E, F, G, H, I)

Personas de 50 y más con discapacidad y movilidad reducida SEGUNDA DOSIS

Personas de 40 y más con discapacidad y movilidad reducida ÚNICA DOSIS DE

(A, B, C, D, E, F, G, H, I)

Personas de 47 a 49 años ÚNICA DOSIS

(A, B, C, D, E, F, G, H, I)

11:00 a 15:00 horas

Personas de 50 a 53 años SEGUNDA DOSIS

(A, B, C, D, E, F, G, H, I)

Personas de 40 a 43 años ÚNICA DOSIS

(A, B, C, D, E, F, G, H, I)

15:00 a 17:00 horas

Personas de 54 a 56 años SEGUNDA DOSIS

(A, B, C, D, E, F, G, H, I)

Personas de 44 a 46 años ÚNICA DOSIS

(A, B, C, D, E, F, G, H, I)

Jueves 8 de julio

HORARIOS

EDADES

08:00 a 11:00 horas

Personas de 57 a 59 años y más SEGUNDA DOSIS

(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R)

Personas de 50 y más con discapacidad y movilidad reducida SEGUNDA DOSIS

Personas de 40 y más con discapacidad y movilidad reducida ÚNICA DOSIS DE

(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R)

Personas de 47 a 49 años ÚNICA DOSIS

(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R)

11:00 a 15:00 horas

Personas de 50 a 53 años SEGUNDA DOSIS

(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R)

Personas de 40 a 43 años ÚNICA DOSIS

(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R)

15:00 a 17:00 horas

Personas de 54 a 56 años SEGUNDA DOSIS

(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R)

Personas de 44 a 46 ÚNICA DOSIS (CanSino)

(J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R)

Viernes 9 de julio

HORARIOS

EDADES

8:00 a 10:00 horas

Personas de 57 a 59 años y más SEGUNDA DOSIS (SinoVac)

(S, T, U, V, W, X, Y, Z)

Personas de 50 y más con discapacidad y movilidad reducida SEGUNDA DOSIS (SinoVac)

Personas de 40 y más con discapacidad y movilidad reducida ÚNICA DOSIS DE (CanSino)

(S, T, U, V, W, X, Y, Z)

Personas de 47 a 49 años ÚNICA DOSIS (CanSino)

(S, T, U, V, W, X, Y, Z)

10:00 a 12:00 horas

Personas de 50 a 53 años SEGUNDA DOSIS (SinoVac)

(S, T, U, V, W, X, Y, Z)

Personas de 40 a 43 años ÚNICA DOSIS (CanSino)

(S, T, U, V, W, X, Y, Z)

12:00 a 14:00 horas

Personas de 54 a 56 años SEGUNDA DOSIS

(S, T, U, V, W, X, Y, Z)

Personas de 44 a 46 años ÚNICA DOSIS

(S, T, U, V, W, X, Y, Z)

Municipio

Puntos de Vacunación

Domicilio

Francisco Z. Mena

Centro de Salud Metlaltoyuca

Calle Ignacio López Rayón sin número

Francisco Z. Mena

Clínica IMSS La Pahua

Calle 20 de Noviembre sin número

Jalpan

Centro de Salud Apapantilla

Carretera Apapantilla-Pantepec sin número

Juan Galindo

Centro de Salud Nuevo Necaxa

Calle Zaragoza Norte sin número

Pantepec

Hospital Comunitario Mecapalapa

Carretera Mecapalapa –La Meza km 1

Tlacuilotepec

Centro de Salud Tlacuilotepec

Francisco Villa, sin número

Venustiano Carranza

Hospital Integral Venustiano Carranza

Carretera Fed Mex-Tuxpan km 168