A nueve años de la muerte de Leonora Carrington. La pintora surrealista mexicana, de origen inglés, Leonora Carrington (1917-2011) fue pionera en romper esquemas para hacerse un sitio en un mundo que no acepta el arte, además machista y en medio de una educación represiva. Ella murió en México el 25 de mayo, hace ahora nueve años.

De vida apasionante e intensa, Carrington nació el 6 de abril en Lancashire (Reino Unido), en México se nacionalizó y vivió desde 1942 hasta el final de sus días, donde encontró:

“La posibilidad y el tiempo para reconstruir esa parte tan destrozada de su persona” que dejó la Segunda Guerra Mundial, según explicaba en una entrevista con Efe Gabriel Weisz, presidente de la Fundación Leonora Carrington e hijo de la gran pintora.

Carrington se describió “como un viejo topo que nada en los cementerios, me doy cuenta de que siempre he estado ciega. Busco conocer la muerte para tener menos miedo. Busco vaciar las imágenes que me han cegado”. Empezó a experimentar con la pintura desde muy joven, en un periodo en el que ya luchaba “por no dejarse aplastar por todas esas convenciones de un mundo masculino” y, a su vez, buscaba “algo que tuviera que ver con una rebeldía interior”, comentaba Weisz.

La escritora mexicana Elena Poniatowska, que tiene un libro dedicado a la pintora, “Leonora,” (Planeta), considera que Carrington fue una figura “tan grande” como Frida Kahlo.

“Creo que es cada vez más fuerte y que va a ser más fuerte a medida que pase el tiempo. Es, de veras, tan única como lo fue Frida Kahlo en su época, nada más que ella no quiso hacerse pública”, decía la escritora y premio Cervantes.

“Enfrentábamos nuestra situación de mujeres (junto a Remedios Varo y Alice Rahon) con mucho cabrón trabajo. ¿De qué otra manera lo puedo decir? Era sobre todo el trabajo de no mentirse a una misma para tener un poco de más paz. De no aceptar chistes desagradables sobre las mujeres que no aceptan los paternalismos ni que te dijeran ‘mejor ocúpate de tejer o de cuidar a tus hijitos’. Tampoco que te dieran palmaditas en la cabeza como diciendo ‘qué bien, mi chula.’ Breton tenia una visión tradicionalista de la mujer. Establecía límites a la realidad de seres mucho más ricos, complejos y profundos: las mujeres de carne y hueso. Las veía como musas y yo no estaba de acuerdo“, escribía Leonora Carrington.

