Cuadro de Botticelli alcanza los 92 millones de dólares en subasta

México.- Desde finales del año 2019 en Wuhan, China se originó la epidemia del covid, de la cual se desconocía cualquier tipo de información, a raíz de los casos que se fueron acrecentando de personas contagiadas surgieron posibles causas de cómo podrían haber obtenido el virus. Se dijo que todo se originó en el mercado de Wuhan donde venden todo de tipo de animales para alimentarse y los cuales no cuentan las medidas sanitarias adecuadas.

Después de pocos meses comenzó a extenderse a nivel mundial generando una crisis sanitaria y convirtiéndose en pandemia, y poco más de un año de haberse dado a conocer, el coronavirus ha generado el contagio y decesos de millones de personas, y a los que afortunadamente han librado la batalla contra esta enfermedad, muchos de ellos han quedado con secuelas.

La pandemia del covid-19 se ha llegado a comparar mucho con el periodo de la historia que se vivió con la desafortunada llegada de una pandemia que terminó con la vida de millones de personas alrededor del mundo; la Peste Negra.

La Peste Negra

La pandemia de la peste negra acabó con la mitad de la población de Europa en casi cuatro años. En algunos lugares, la mortalidad fue mucho más rápida y mortífera que eso. El novelista Giovanni Boccaccio, que en su obra El Decamerón dio la imagen más vívida de la peste negra en la literatura, estimó que 100 mil personas murieron en Florencia en los cuatro meses entre marzo y julio de 1348. La población de la ciudad en 1338, según un cronista contemporáneo, se situaba en 120 mil.

En ese momento Boccaccio era un funcionario de impuestos de la ciudad y vio todo a nivel del suelo. A medida que aumentaba el número de muertos, se abandonaron las prácticas tradicionales de entierro. Se cavaron profundas trincheras en las que los cuerpos se arrojaron en capas con una fina capa de tierra en la parte superior.

De igual manera que el covid-19, la peste negra se propagó con una rapidez asombrosa, pero a diferencia del virus actual, los efectos de la peste bubónica fueron particularmente humillantes. En la ingle o en la axila aparecerían crecimientos similares a tumores del tamaño de una manzana, llamados «bubones». También se podían ver manchas gangrenosas en manos y pies que transformaban la piel al color negro y la mataban. Las víctimas comenzaban a toser sangre, todos sus fluidos corporales apestaban y su aliento se volvía pútrido.

El manual de distanciamiento social

Cabe mencionar que, a pesar de que el El Decamerón se comenzó a popularizar nuevamente desde que se comenzó a instaurar el distanciamiento social como medida preventiva, existen otros textos menos conocidos que hablaban de una manera mucho más cercana a lo que se está viviendo en la actualidad.

Se trata de ctypa Pestilentis Status Algheriae Sardiniae, un manual para detener la peste negra escritó entre 1581 y 1582 por Quinto Tiberio Angelerio, un perspicaz médico que identificó que el contagio se daba con la exposición de personas contagiadas, por lo tanto desarrolló una serie de recomendaciones que resultaron todo un éxito, entre ellas:

No abandonar el hogar

De igual forma que en la cuarentena que se ha vivido a raíz del covid, el médico sugirió evitar salir de la casa si no era necesario, además de no hacer reuniones y reducir las salidas a un miembro del hogar.

Distanciamiento social

Para total seguridad de evitar sobre manera el contacto con otras personas, Angelario propuso que al salir las personas debían llevar un bastón de 2 metros de largo para asegurarse de que los demás mantuvieran una distancia segura de cualquier roce o fluido de los posibles enfermos.

Hospitales para todos

Otra de las medidas que optaron llevar a cabo en esa época fue la de que los hospitales debían atender a todos los enfermos por igual, es decir que las personas de menos recursos tuvieran acceso a la salud, que las personas sin la habilidad de movimiento fueran apoyadas para trasladarse o que los niños huérfanos recibieran alimento.

El texto se logró recuperar gracias a una investigación publicada por la BBC, la cual señaló que Angelerio era un médico de la isla de Cerdeña. Resulta curioso que un médico de una población tan pequeña haya sido capaz de tener la habilidad de distinguir el distanciamiento social como una medida para parar con la epidemia. Se piensa que la peste negra se terminó en la isla de Cerdeña gracias a las medidas de Angelerio.

A poco más de un año de haber tenido inicio la devastadora pandemia del coronavirus, es ridículo que gran cantidad de personas se niegan a usar cubrebocas, gel antibacterial y respetar el distanciamiento social para evitar que se siga propagando el mortal virus. Como se dice; aquellos que no conocen la historia, están condenados a repetirla.

