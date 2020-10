IVEC presenta libro fotográfico sobre las tradiciones de Veracruz. Como parte del programa Ex Libris, el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) presentará el libro Entre la magia y la tradición del fotógrafo Jesús Tenorio, obra ganadora del tercer lugar en el Concurso Estatal de Libro de Fotografía 2019, convocado por la Editora de Gobierno del Estado. Este evento, donde el autor conversará con el fotoperiodista Héctor Adolfo Quintanar Pérez, se llevará a cabo el 14 de octubre a las 18:00 horas, desde la página de Facebook @ivecferias.

El texto representa un viaje a las entrañas de la cultura veracruzana, viva en sus celebraciones. En diversos municipios, donde los habitantes custodian su sincretismo a través de expresiones como la música, la danza y los ritos, la fotografía de Jesús Tenorio captura momentos que evocan la vigencia de nuestras tradiciones. La magia que envuelve la atmósfera festiva une cada escena y nos devuelve la mirada del otro: del soguillero, del tocotín, del toritero, del negrito, de los actores y de los espectadores. En palabras de Héctor Adolfo Quintanar Pérez “la imagen representa un lenguaje que trasciende el sentido visual y evoca sensaciones, recuerdos, utopías e historia y, entonces, simboliza aquello que nos puede dar una comprensión más clara del mundo”.

Jesús Tenorio nació en la Ciudad de México, incursionó en la fotografía, aún analógica, en los Talleres Libres de la Universidad Veracruzana, en Xalapa. Trabajó poco más de una década en producción audiovisual y colaboró en los trabajos de la casa productora Ávila Films. Retomó la fotografía digital y analógica de manera académica en la Escuela Veracruzana de Cine “Luis Buñuel” e inició su labor como expositor y maestro.

Actualmente cuenta con más de diez exposiciones fotográficas en espacios culturales de la Ciudad de México, Perú, Argentina y Colombia. Colaboró en el proyecto Etnografía y laboró con investigadores en el área de Antropología de la UV. Obtuvo el primer lugar en la categoría “Técnicas artesanales tradicionales: artesanías y textiles” en el concurso Wiki Loves México, organizado por la Secretaría de Cultura federal en 2020.

Por su parte, Héctor Adolfo Quintanar Pérez es fotoperiodista, antropólogo, arqueólogo y etnofotógrafo, se dedica a crear imágenes desde las expresiones culturales, donde la fotografía se convierte en una herramienta para el trabajo académico y antropológico. Su trabajo ha sido publicado en La Jornada, Síntesis, Yahoo, Chicago Tribune, CBS, The Courier, The Time y The Guardian. Actualmente colabora con la agencia de noticias AFP y México Desconocido.

Te puede interesar:IVEC presenta Bitácora vegetal, infografías de las especies de flora del JEX

Encuentra este título disponible en http://bit.ly/Magia_Tradición y consulta otros títulos de la Editora de Gobierno del Estado de Veracruz en www.editoraveracruz.gob.mx. Para conocer la cartelera de actividades del IVEC consulta www.ivec.gob.mx.

Te puede interesar:IVEC lanza convocatoria para integrar Comité de Contraloría Social de proyecto