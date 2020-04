La historia de La Noche Estrellada de Van Gogh es conocida por muy pocos, a pesar de ser una de las obras de arte más famosas de todos los tiempos. Los museos han cerrado sus puertas a causa de la cuarentena por Covid-19, pero la contemplación del arte sigue abierta. Hoy recordamos con admiración: ‘La noche estrellada’ una de las obras más famosas del pintor francés.

¨”Las de Hokusai son garras, las embarcaciones están atrapadas en ellas, puedes sentirlo”, le escribe Vincent Van Gogh a su hermano, el 8 de septiembre de 1888. Responde a Theo, que debió de quedar impactado con La gran ola de Kanagawa, la estampa que el pintor japonés publicó cinco décadas atrás. Vincent estaba en Arlés, pero ya conocía la imagen y lo que le impresionó al pintor fue la “sencillez” de los maestros orientales al momento de plasmar sus ideas en papel y con una técnica inigualable. “El arte japonés es algo así como los primitivos, como los griegos, como nuestros antiguos holandeses, Rembrandt, Hals…”.

Creación de ‘La Noche Estrellada’ de Vincent Van Gogh

Un año antes de su muerte, Van Gogh se contemplaba en plena actividad, como un ser enajenado en su trabajo, amante de la naturaleza “de campo” y de todas sus maravillas. Ese año Toulouse-Lautrec pinta La toilette, pero a él le parece “más pura” su naturaleza campestre que la de los arrabales y burdeles de París. “Quisiera hacer algo como las telas de los girasoles, porque me sorprende que nadie los haya hecho todavía como yo los veo”, le cuenta a Theo, su hermano, en una de las cartas que aún se conservan, como una crónica implacable que Van Gogh terminó escribiendo para la posteridad, y nuestro deleite. Su médico le permite salir durante el día a pintar el campo que rodea el centro y le dice a su hermano que está muy bien allí, que lee a Maupassant, a Zola, a Shakespeare (en inglés) y a Voltaire. Que “la vida se pasa en el jardín” y eso no le parece tan triste. No quiere ir a vivir a una pensión de París. Prefiere mantener su aislamiento y su calma, pintando hermosos paisajes de campos llenos de color y tranquilidad.