Museos franceses muestran sus obras en línea a la espera de su reapertura

México. – Entre todas las teorías de conspiración sin duda alguna, la Iluminati es la más conocida y es que, muchas de las suposiciones que giran a su alrededor tienen sustento en diversos libros entre los cuales destaca el libro Ritual America, escrito por Adam Parfrey, fundador y propietario de la editorial Feral House.

En este libro que se basó en The Cyclopaedia of Fraternities, escrito en 1899 por Albert C. Stevens, es una compilación de los resultados de la investigación en cuanto a los orígenes, derivación, fundadores, desarrollo, objetivos, emblemas, carácter y personal de más de seiscientas sociedades secretas en los Estados Unidos, complementado con árboles genealógicos de grupos y sociedades, nombres de muchos miembros representativos.

Cabe mencionar que, la famosa película del director Stanley Kubrick, «Con los ojos bien cerrados», tiene como protagonista al actor Yon Cruise el cual le da vida al personaje de un médico bien acomodado de la ciudad de Nueva York, es un padre de familia aburrido que por circunstancias inesperadas termina en una insólita fiesta en la cual su vida se torna con un giro de 180 grados, una supuesta reunión illuminati. Mucho se ha hablado sobre estas reuniones o rituales, aunque en realidad, debido al hermetismo de estas sociedades, poco se sabe con exactitud de lo que pasa en ellas.

Fiestas Illuminati

Algunos años atrás se hizo muy popular una experiencia teatral inmersiva conocida como The Illuminati Ball, varios reporteros encubiertos acudieron para ser testigos de esta experiencia en una exuberante finca en el bosque de Connecticut. El costo del boleto para vivir esta experiencia era de 450 dólares y estaba escrito y dirigido por Cynthia Von Buhler, una artista de muchos medios que se inspira en lo absurdo y surrealista.

La reportera de Business Insider, Sarah Jacobs, mencionó que la experiencia comenzaba con un viaje en limusina, banquetes abundantes de comida de diversos tipos, baños de leche, piscinas, bailarines y acróbatas, además de otras experiencias secretas. Al comprar los boletos, se les pide a los invitados que se identifiquen como cerdo, mono, ratón, vaca o pollo. Cada animal representa varios rasgos de personalidad. Con este animal se identificará a sí mismo toda la noche.

Dijo que esta experiencia se inspiró en gran medida en una de las cenas más extrañas organizadas por Marie-Hélène de Rothschild, de la élite de la familia Rothschild, de 1972. Las fotos filtradas de la noche revelan a invitados como Salvador Dali y Audrey Hepburn vestidos de forma elaborada atuendo surrealista. La propia Sra. Rothschild recibió a los invitados con un vestido blanco y una cabeza de ciervo con lágrimas de diamantes. Los teóricos de la conspiración dicen que este evento conectó a la familia Rothschild con los Illuminati. Se colocaron muñecas desmembradas en las mesas del comedor, supuestamente con el significado de representar el sacrificio humano, y el exterior del castillo se iluminó en un rojo brillante, lo que representa los rituales satánicos que debían realizarse en el interior, según los asistentes a la experiencia, estas eran las mismas decoraciones del baile de Von Buhler.

Esta fiesta o ritual comenzó cuando se le vendaron los ojos y se le pidió jurar no revelar nada de lo que pasara esa noche y le recogieron el teléfono celular. Después de un viaje en una hora de limusina, los asistentes fueron recibidos por el Rey Cerdo y su esposa. La casa, propiedad de Von Buhler, es una extravagante casa de campo. La taxidermia cubre las paredes y su arte cuelga en varias salas, todas abiertas durante el evento de cuatro horas de duración.

De igual manera, al ser parte de un espectáculo de teatro inmersivo, los anfitriones estaban dispuestos a fluir según la docena de asistentes, quienes en esa ocasión interrumpieron su cena para comenzar a hablar de sacrificios humanos y se tuvo que tomar decisiones sobre dónde estaba la lealtad de los participantes. Más tarde, al calor de la noche, todos los participantes terminaron arrojandose a una piscina completamente desnudos. Según el Business Insider, esa fue una de las noches favoritas la anfitriona, la artista Cynthia Von Buhler.

Por último, aunque esta experiencia no se trató de una vivencia auténtica, probablemente si fue una anécdota similar y mucho más segura, a la que se puede practicar a puerta cerrada en cualquiera de esas logias de las sociedades secretas.

