Ofrece Museo del Prado recorridos virtuales por confinamiento. El número de usuarios de la web del Museo del Prado ha incrementado hasta en un 258% respecto al mes de febrero y ha superado en un 125% el alcance en sus redes sociales. En www.museodelprado.es el museo ofrece la posibilidad de crear y compartir recorridos propios, ver vídeos con conferencias y exposiciones. Si se desea explorar su colección, hay nada menos que 18 mil 391 resultados para entretenerse. El año pasado dio un paso más al frente, cuando aplicó la Inteligencia Artificial a sus colecciones: una lectura aumentada que permite dotar de contexto histórico a las obras y autores presentes en su colección, gracias a fuentes como Wikidata y Wikipedia. También podría interesarte: Conoce las tumbas abiertas de Egipto online Los contenidos más visitados en la web del Museo durante el confinamiento son el buscador facetado sobre la Colección y los recursos didácticos para escolares de todos los niveles educativos propuestos en #PradoEducacion. España, Italia, con un incremento del 481%, México, Rusia y Argentina son los países que más han visitado el Prado durante el mes de marzo a través de su web, que cuenta con el apoyo de Telefónica. En estos días de cuarentena, ha puesto en marcha «El Prado contigo», un programa de actividades a través de sus redes sociales para mantener su conexión con el público durante el tiempo que el museo permanezca cerrado al público. Un millón 581 mil 500 visualizaciones han tenido las «Stories» del Prado en Instagram, superando en un 3.710% las del pasado mes de febrero. Los vídeos más populares han sido el de Alejandro Vergara, Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte del Museo del Prado, publicado el 13 de marzo, sobre las obras de Rubens, Veronés o Poussin, y el vídeo sobre las plantas que se muestran en 'El jardín de las Delicias', del Bosco, con comentarios del investigador en botánica Eduardo Barba, publicado el 18 de marzo, y, que acumularon un total de 481.000y 413.000 reproducciones, respectivamente, en Facebook e Instagram.