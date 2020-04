The Strokes lanza The new abnormal tras 7 años de espera. El sexto disco de The Strokes ha llegado por fin para todos los fans tras siete años de larga espera. La agrupación liderada por Julian Casablancas lanza ‘The New Abnormal’, compuesto por nueve temas, The Strokes vuelven tras haber grabado ‘Comedown Machine’ en el 2013.

La decisión de no haber grabado nada desde dicha fecha se debe a que cada uno de los integrantes (Julian Casblancas, Albert Hammond Jr, Nikolai Fraiture, Nick Valensi y Fabrizio Moretti) decidió emprender sus respectivos proyectos personales. Como previo al lanzamiento del disco, la banda estrenó un par de episodios en YouTube llamados ‘Five guys talking about things they know nothing about’ (Cinco chicos hablando sobre cosas de las que no saben nada). De la misma manera, The Strokes tenía programada su participación en nuestro país para el Corona Capital Guadalajara y en el Festival Pa’l Norte, pero ambos fueron pospuestos por el coronavirus.

The New Abnormal es el sexto álbum de estudio de The Strokes y fue grabado en los estudios Shangri en Malibu, Los Ángeles, y producido por Rick Rubin. Mientras que el arte es una obra realizada por Jean-Michel Basquiat llamada Bird on Money. Los temas de este álbum son:

The Adults Are Talking

Selfless

Brooklyn Bridge To Chorus

Bad Decisions

Eternal Summer

At The Door

Why Are Sundays So Depressing

Not The Same Anymore

Ode To The Mets

La banda ofrecerá un show en directo en España en el festival Primavera Sound que tendrá lugar, tras sufrir un cambio de fechas, entre el 26 y el 30 de agosto en Barcelona.

The Strokes está conformado por el cantante Julian Casablancas, los guitarristas Nick Valensi y Albert Hammond Jr, el bajista Nikolai Fraiture y el batería Fabrizio Moretti.

La banda ha vendido más de 8 millones de discos en todo el mundo desde su primer álbum de estudio Is This It (2001), disco alabado por la crítica y de gran éxito comercial que es considerado crucial en el desarrollo de muchas bandas alternativas y uno de los mejores álbumes de la década.