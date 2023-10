Cumbre Nahua llegará a Xalapa este fin de semana

Coatepec, Ver.- A pesar del respaldo que a nivel nacional ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador y nivel local funcionaros del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez a favor de Rocío Nahle García en su aspiración para encabezar la candidatura de Morena a la gubernatura de Veracruz, Eric Cisneros Burgos dijo que confía en que no habrá “trampas” durante el proceso interno de este partido para favorecer a alguno de los 6 aspirantes a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación.

“Morena es un partido distinto. No compartimos la trampa, nuestro partido tiene principios de no hacer trampa, de ser honestos y de estar siempre de la gente” dijo tras ser cuestionado este lunes sobre si hay “piso parejo” en dicha contienda que inició la semana pasada tras definirse por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

“Es una pregunta que les pido, no me la vuelvan a hacer” dijo el ex secretario de Gobierno del estado durante una rueda de prensa que dio la mañana de este lunes en el municipio de Coatepec y donde reiteró su plena confianza en las autoridades de representación de este partido.