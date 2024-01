Curso básico de primeros auxilios a servidores público

Es su derecho humano y merecen gozar del mismo.

Paso del Macho.-Los sueños se trabajan, afirmó Rocío Nahle García, precandidata única a la gubernatura de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz, “y esta zona merece tener agua de calidad y así será”, expuso este día en su asamblea informativa en esta localidad. Detalló que hace unos meses diseñó con las autoridades municipales un proyecto que permitirá que la población pueda acceder a lo que es su derecho humano: agua potable de calidad. Este proyecto específicamente diseñado para Paso del Macho se hizo a solicitud de la alcaldesa, Blanca Estela Hernández, quien buscó su asesoría cuando aún era titular de la Secretaría de Energía.

“Y como buena ingeniera comenzamos a hacer estudios, a hacer cálculos e hicimos un proyecto muy bonito, el proyecto ya está, ese es el sueño, el proyecto ya está y ese anhelo que tiene la alcaldesa y que tiene la gente de Paso del Macho y mi sueño es que ese proyecto yo que hicimos de calidad de agua lo iniciemos inmediatamente después de que llegue yo al gobierno, ese es mi sueño”, explicó.Incluso, como senadora de la República con licencia, llevó a cabo el análisis de la problemática que en este sentido vive Paso del Macho. “Hace meses, muchos meses, saludé a la presidenta municipal y me dice: ‘oiga, yo era secretaria de Energía, y me dice oiga, usted es ingeniera verdad, fíjese que tenemos este problema en mi municipio, el agua, no tenemos agua de calidad, y el agua está contaminada y me empezó a explicar y dije ah que interesante pero yo soy senadora de la República y soy senadora por Veracruz y le dije permítame, voy a sentarme a ver el tema”, expuso.

Redacción Noreste