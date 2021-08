Da inicio en Tecolutla el Programa de Condonación de Multas 2021

Tecolutla, Ver.- En las últimas semanas ha sido notable el incremento de casos positivos de Covid-19 que son diagnosticados en el consultorio del DIF municipal, por ello, se recomienda a la ciudadanía que incrementen las medidas preventivas para evitar que las cifras se disparen y se presente un estado de emergencia en nuestro municipio.

Ante cualquier síntoma relacionado con Covid-19 como dolor de garganta, dolor de huesos y articulaciones, escurrimiento nasal, fiebre o dolor de cabeza, etc., se recomienda además de buscar el diagnóstico de un médico, someterse a alguna de las pruebas disponibles en la región, como son las pruebas rápidas que tienen un porcentaje de efectividad de alrededor del 60% o bien las de laboratorio con un porcentaje mayor de efectividad.

También, se le recuerda a la ciudadanía de las consultas a distancia del DIF para evitar exponer a adultos mayores y niños, que son en su mayoría los pacientes que acuden al consultorio, para obtener un diagnóstico; solo se requiere solicitar este servicio al 766 8452383 de lunes a jueves de 9:00 am a 11:30 am y sábados y domingos de 9:00 am a 6:00 de la tarde.

Por Juan Manuel Ferretiz