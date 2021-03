Da inicio vacunación a domicilio en el Puerto de Veracruz

Xalapa, Ver. – Habitantes de Altotonga, Atzalan y Martínez de la Torre se manifestaron la mañana de este lunes frente al Palacio de Gobierno en contra de la candidatura por el partido Morena a la diputación federal por el Distrito VIII con cabecera en Martínez, de Juan Carlos Torres Ramírez, pues lo acusan de defraudar a más de 200 personas en dichos municipios, por un monto de entre 28 y 30 millones de pesos.

«Queremos que el Gobernador nos eche la mano y que haga justicia. Juan Carlos Torres anda peleando un cargo, cuando no se lo merece porque nos robaron den entre 28 a 30 millones de pesos» dijo

Rogelia Zavaleta Herrera, proveniente de la localidad El Quilate Antiguo, perteneciente al municipio de Altotonga.

Explicó que a través de la Caja Solidaria «El Azotal» ubicada en la localidad con el mismo nombre, Juan Carlos Torres desaparecieron el dinero que ahí aportaban habitantes de los mencionados municipios desde el ano 2016.

«Ya hemos andado donde quiera, pidiendo ayuda porque nos defraudaron con nuestros ahorros de la familia que tenemos en Estados Unidos, de adultos mayores que ahí les depositaban su (pago de) tercera edad. Cuando recibíamos Prospera hicimos unos pequeños ahorros para cuando se necesitara en caso alguna enfermedad. Cuando yo iba a retirar me dijeron que ya no había dinero, que les diera 8 días. Fui y me dijeron lo mismo».