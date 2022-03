“Cambio y Fuera” dice Dady Yankee, se retira de los escenarios

Foto: Web.

Espectáculos.- En redes sociales Daddy Yankee anunció su retiro de la escena musical este domingo 20 de marzo.

Luego de 32 años en le medio artístico, Raymond Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, se despide de los escenarios, «Cambio y Fuera», dijo en sus redes sociales, sin embargo antes realizará una última producción musical que la acompañará con una gira donde visitará diferentes ciudades del continente americano.

Foto: As USA. Daddy Yankee anunció su retiro de la escena musical.

Identificado también como «El Jefe» del reaggeton, ya que es uno de los personajes que comenzaron con este ritmo musical, agradeció a sus fans y compartió su alegría por que con esfuerzo, se logró que muchos jóvenes se alejaran de los caminos del vicio

«Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme problemas, con mucha disciplina, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes, que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por su familia y por los suyos. En los barrios, donde nosotros crecimos, la mayoría queríamos ser narcotraficantes. Hoy por hoy, bajo para los barrios y los caseríos (residenciales públicos), y la mayoría quieren ser cantantes. Eso para mí vale mucho», son algunas de las palabras de las que habló en su video.

Foto: Prensa Libre. realizará una última gira para despedirse de sus fans, «La Última Vuelta» es su nombre y arrancará el 10 de agosto en Portland, Estados Unidos.

«Leggendaddy», será el último disco que lleva de Daddy Yankee, saldrá a la luz el próximo 24 de marzo. además, realizará una última gira para despedirse de sus fans, «La Última Vuelta» es su nombre y arrancará el 10 de agosto en Portland, Estados Unidos.

El cierre está contemplado para el 7 de diciembre del 2022 en la Ciudad de México, antes estará en Guadalajara y Monterrey.

De esta manera se despide Daddy Yankee y el mundo lo recordará por siempre por éxitos como Gasolina que encendió la llama del reggeaton o Despacito junto a Luis Fonsi, que se convirtió en una de las canciones más reconocidas del planeta.

Al fin veo la meta pic.twitter.com/D2Q99BhZYm — Daddy Yankee (@daddy_yankee) March 20, 2022

