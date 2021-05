Dan a conocer tráiler y fecha de estreno de La casa de papel temporada 5 (Video)

México.- Tras haber sufrido una grave complicación postparto en enero de 2021, Fernanda Castillo usó sus redes sociales para informar que nuevamente enfrenta un problema de salud.

Aunque no detalló lo que la aqueja, Fernanda escribió un mensaje que alarmó a sus seguidores, “Hay días difíciles… días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración. Días de esos que todos tenemos. ¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida está ensañándose contigo?”, comentó.

Y continuó, “Lo pregunto porque no lo sé. Mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir impotente y enojada y preguntarme muchas veces ‘¿por qué a mí?’, tal vez la respuesta es: ¿por qué no?”, se sinceró.

Foto: Web

Igualmente aclaró que este problema de salud no estaría relacionado con lo que casi le arrebata la vida en enero tras dar a luz a su primogénito, “No escribo esto para crear preocupación (no es Covid, ni nada que ver con mi postparto) ni para recibir aliento (aunque agradezco sus buenos deseos y mensajes)”.

Y explicó, “Lo pongo aquí porque a veces pareciera que de este lado todo es perfecto y es todo menos eso. Aquí también hay días como esos, días difíciles que esperas acaben pronto, como los que a veces también tienes tú”, concluyó.

Con información de TVnotas