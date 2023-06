Dan seguimiento a resultados de las consultas a pueblos indígenas y afromexicanos

Ayer fue el Consejo Nacional de Morena. Uno de los acuerdos fue que los coordinadores de Diputadas y Diputados de Morena en el Congreso de la Unión y en los Congresos Estatales evitemos expresar nuestra preferencia por alguna persona que aspire a la candidatura a la Presidencia de la República por nuestro movimiento.

Respetuoso de las reglas, como soy, desde hoy aplico la de “calladito me veo más bonito” y no manifestaré mi apoyo para nadie. Bueno, para nadie en concreto, porque lo que he dicho siempre y lo que las reglas del Consejo sí me permiten decir es que sea quien sea la persona nominada contará con todo mi apoyo.

Con mi apoyo y con el de la amplísima mayoría de mexicanas y mexicanos que queremos que continúe la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No tengo duda, quien reciba la candidatura de Morena será quien gane la elección del 2024.

Y una de las claves para poder afirmar lo anterior es, precisamente, el Consejo Nacional de ayer. Los opositores y los malquerientes de la Cuarta Transformación querían que se armara la rebambaramba, que acabara en gritos, jaloneos, cachetadas y sillazos. Pero se quedaron sentados esperando, porque lo que sí hubo fueron acuerdos, unidad y pacto de respeto por el bien del proyecto al que pertenecemos.

Con madurez política, con auténtico compromiso con la 4T, sin mostrar cobre, dejando a un lado la vulgar ambición y con respeto para las compañeras y los compañeros de lucha, las personas que aspiran llegaron a un gran entendimiento con la dirigencia nacional.

Para empezar, de aquí al viernes, renunciarán a sus chambas en el Gobierno o en el Congreso de la Unión. Después, van a recorrer el país del 19 de junio al 27 de agosto; cada quien propondrá dos empresas encuestadoras –serán 12 en total-; meterán los nombres de las empresas a una tómbola y sacarán cuatro; una encuesta más la hará Morena directamente (serán cinco encuestas en total) y se levantarán a nivel nacional del 28 de agosto al 3 de septiembre.

A más tardar el 6 de septiembre sabremos los resultados de las encuestas y tendremos el nombre de la persona que será quien encabece la transformación del país a partir del 1 de octubre del 2024.

Quienes no ganen la encuesta, irán en unidad a respaldar a quien merezca la candidatura.

En Morena estamos muy, pero muy contentos.

*Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.