Daniel Bisogno mostró una mejoría en su estado de salud; fue extubado y ya puede respirar por sí solo

El director Destin Daniel Cretton cerró un acuerdo con Lionsgate para dirigir y producir la película live action de 'Naruto', uno de los manga más influyentes de los últimos tiempos.

El anuncio de la participación de Cretton fue confirmado por medios especializados y marca un avance en la producción de la adaptación de esta historia que ha estado en desarrollo con Lionsgate desde finales de 2015.

La cinta estará basada en la historieta japonesa creada por Masashi Kishimoto que sigue las peripecias de un joven ninja llamado Naruto Uzumaki que quiere convertirse en el líder de su aldea.

“Después de disfrutar de sus otras películas (de Cretton) y comprender que su fuerte es crear dramas sólidos sobre personas, me convencí de que no hay un mejor director para Naruto“, expresó Kishimoto en un comunicado entregado al medio especializado The Hollywood Reporter.

En su escrito, el creador también resaltó que el director de ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ está “abierto” a recibir sus ideas y aportaciones al proyecto: “Sentí firmemente que podríamos trabajar juntos en el proceso de producción”, ahondó Kishimoto.

Por su parte, Cretton expresó que fue “un honor” conocer al autor de ‘Naruto’ y que estaba “muy emocionado” de poder llevar la historia al cine.

‘Naruto’ fue publicada por entregas en la revista japonesa Weekly Shonen Jump desde 1999 hasta 2014, y los volúmenes recopilatorios vendieron 250 millones de copias en más de 40 países, convirtiéndose en una de las serie de manga más vendidas de todos los tiempos.

La historia también ha tenido adaptaciones a videojuegos, series y películas animadas.

Por su parte, Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, extendió su compromiso con los seguidores del manga y aseguró que el filme se encuentra “en manos extraordinarias”.

“Este clásico del manga es adorado por millones de fans en todo el mundo, y Destin ha aportado una visión para la película que creemos entusiasmará tanto a esa enorme base de fans como a los que son nuevos en ella”, expuso.

