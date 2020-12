Danna Paola antes y después de las cirugías

Estados Unidos.- La famosa Natalie Portman es una de actrices que ha logrado sobresalir y triunfar en Hollywood y se ha dado a notar por ser una luchadora y defensora incansable de las mujeres, y debido a ello es que después de muchos años laborando en el medio del espectáculo ahora decide hablar sobre lo que vivió en sus comienzos.

Al tener tan sólo once años de edad, personificó a Mathilda Lando en la película León: The Professional y gracias a eso se convirtió en una sensación, sin embargo, también hizo que entrara al mundo de la sexualización infantil, por lo que decidió contar un poco sobre esa época.

Otras de las cintas en las que actuó son Heat, Beautiful Girls, Every Say I Love you, logró convertirse en la estrella que es hoy en día. Portman platicó en el podcast Armchair Expert de la sexualización de las actrices infantiles en los filmes hollywoodenses.

«Ser sexualizada cuando era niña, creo que me quitó mi propia sexualidad porque me dio miedo, y me hizo [sentir] que la forma en que podría estar segura era decir, ‘Soy conservadora’ y ‘Yo hablo en serio y deberías respetarme ‘,’ soy inteligente ‘y ’no me mires de esa manera’» comentó.

Todo ello llevó a Portman a levantar muros para protegerse a corta edad de este fenómeno. Sobre todo, “Star Wars: Episode I – The Phantom Menace” puso mucha presión durante la adolescencia porque la volvió un ícono ante el público.

De igual manera confesó que en ese entonces las personas creían que era un poco «seria y convervadora», pero que esa actitud la mostraba para mantenerse segura conscientemente.

«Mientras que a esa edad, tienes tu propia sexualidad y tu propio deseo, y quieres explorar cosas y quieres ser abierto. Pero no te sientes seguro, necesariamente, cuando hay hombres mayores que están interesados y piensas, ‘No, no, no, no’», explicó en la entrevista con Dax Shepard.

Por ello, Natalie Portman tuvo que elegir sus personajes más detalladamente cuando era joven, pues evitaba la mayor parte del tiempo las escenas de besos y amor. También elegía los personajes menos sexys por la preocupación sobre como la percibiría el público y la sensación de inseguridad.

En el año 2018, la actriz ya había tocado el tema de la sexualización que vivió en su primer filme y calificó esta práctica como “terrorismo sexual”. Contó que la primera vez que abrió emocionada un correo de un fan tuvo que leer una fantasía de violación que un hombre le había escrito. «Entendí muy rápidamente, incluso a los 13 años, que si me expresaba sexualmente, me sentiría insegura», relató.

En la anetrevista que mantuvo paa el podcast, relató sobre el reciente caso de la joven actriz Millie Bobby Brown, quien tiene 16 años y se vio acosada por una fan se negó a dejar de grabarla.

«Fui a hacer compras de Navidad con mi mamá. Una chica se me acercó y me preguntó si era yo. A continuación me preguntó si podía grabarme. Le dije que no. ¿Por qué alguien querría grabar un video de mí? Porque no era de las dos juntas, sino solo de mí», relató.

