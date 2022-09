Danna Paola se convertirá por segunda ocasión en tía

Estados Unidos.– Este sábado, el artista The Weeknd se encontraba frente a un estadio lleno con alrededor de 70 mil personas que esperaban ese concierto que agotó entradas; mientras sonaba Can’t Feel My Face todo se detuvo y la presentación se canceló de último momento.

Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, estaba en el SoFi Stadium, en California, Estados Unidos como parte de una gira que había pospuesto por la pandemia de COVID, After Hours Til Dawn.

¿Qué pasó en el concierto de The Weeknd?

El cantante de 32 años, quien se presentó en 2021 en el show de medio tiempo del Super Bowl, abandonó el micrófono apenas pasados 15 minutos en el SoFi Stadium.

Según relata TMZ, la banda había empezado a tocar Can’t Feel My Face, pero el músico no aparecía, pues estaba detrás del escenario tratando de buscar una solución porque no tenía voz, algo le había pasado durante la canción anterior, el medio estadounidense explica que aparentemente se le reventaron las cuerdas vocales.

The Weeknd volvió al escenario y, tratando de contener las lágrimas, dijo a la multitud: “Me está matando… No puedo dar el concierto que quiero darles”, luego prometió que devolvería el dinero y repondría pronto el concierto; se retiró ante un público molesto.

Más tarde, a través de redes sociales, el artista publicó un mensaje: “Se me apagó la voz durante la primera canción y estoy devastado. Lo sentí ir y mi corazón cayó. Mis más profundas disculpas a mis fans aquí. Prometo que te lo compensaré con una nueva cita”.

La gira, que había sido pospuesta dos veces, tiene agenda llena con espectáculos por todo el mundo, en México, América del Sur, Asia, Australia, Nueva Zelanda, Europa, África y Medio Oriente.

A inicios de este año lanzó su nuevo álbum Dawn FM, su quinta producción después de una espera de casi dos años.

