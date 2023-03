Dante Delgado debe pactar o llevaría a la irrelevancia a su partido

Boca del Río, Ver.– El Senador, Germán Martínez Cázares, mencionó que su homólogo en la Cámara Alta y presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, tiene en sus manos la opción de pactar con otros partidos políticos o llevar a su grupo a la extinción.

El Senador, ahora independiente, le recordó al veracruzano, que hace algunos años en la región de Cataluña en España, surgió un movimiento llamado Ciudadanos, igual de color naranja, el cual también consiguió en su momento muchos diputados, pero cometió la osadía de no hacer alianzas.

Invitado especial al desayuno mensual de la Coparmex Veracruz, el Senador, Germán Martínez Cázares, hablo sobre las aspiraciones a la presidencia de la república del empresario neoleonés, Gustavo de Hoyos Walther, quien fuera ex presidente nacional de la Coparmex.

«Me gusta el arrojo de Gustavo de Hoyos, me gusta mucho, pero debo decir dos cosas que no me gustan. No me gusta que denoste a los políticos, porque en los políticos hay gente buena y hay gente mala, en los políticos hay de todo y él si va a ser presidente de México va a jurar una Constitución política, y va a hablar con Biden dijo en su anuncio, pues Biden tiene como 50 años de político; no me gusta que reivindique la pena de muerte, y que reivindique las cárceles de El Salvador, mire lo que pasó en la cárcel de Ciudad Juárez, no me gusta», culminó.