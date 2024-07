De España, México y Estados Unidos, buscan libro de Oraciones Infernales

Veracruz, Ver. – La peatonalización de la avenida Independencia será positiva en derrama económica, mencionó el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), Sergio Lois Heredia.

El empresario recordó que durante la pandemia se ejecutó un programa similar llamado «Independencia Peatonal», mismo que atrajo al turismo y dejó grandes dividendos a los comercios del primer cuadro de la ciudad.

«Gente de Veracruz que ya no venía al centro a consumir estos lugares, empezó a venir y se empezó a activar gradualmente el consumo en esa época. Coincido con la alcaldesa en que no se puede cerrar permanentemente ese tramo de Independencia porque es muy traficado sobre todo entre semana, los sábados en la tarde también es bastante traficado, sin embargo, si nosotros tomamos un ejemplo de los centros históricos de otras ciudades que han tenido éxito, en la mayoría se ha peatonalizado ya sea permanentemente o como se pretende hacer aquí en Veracruz, que solamente es los fines de semana», expresó.

Sergio Lois mencionó que únicamente se tiene que cuidar los aspectos de la circulación y, espera que los trabajos que iniciaron a partir de este martes en la avenida Independencia no tarden tanto como la remodelación que se hizo en el zócalo de la ciudad.

«Será muy importante que esta obra vaya acompañada de la señalización respectiva, para que las personas puedan llegar a este lugar, más que llegar en su coche porque va a ser peatonal, que puedan llegar a los lugares donde van a dejar su coche, que puedan llegar caminando sin tener mayores complicaciones. Esperemos que la obra no tome mucho tiempo, la realidad es que lo que se hizo en Los Portales y lo que se siga haciendo en Gutiérrez Zamora junto a la Catedral, ha tomado más tiempo de lo que se anunció, si no mal recuerdo en enero, ojalá que los trabajos sean Independencia que se van a estar haciendo, no se atrasen tanto, no tomen tanto tiempo, porque esos trabajos sí van a afectar al tráfico, a la circulación, y si van a provocar un poco más de molestias», culminó.