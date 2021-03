De esta forma quedó la casa de Andrés Roemer tras la marcha del 8M

La senadora Josefina Vázquez Mota, denuncio que fue victima de violencia de genero, por parte de los ex-presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, esto durante las elecciones a la presidencia del 2012, justo después de haber ganado las elecciones internas.

Dio estas declaraciones durante su participación en el foro “Unidas somos más fuertes”, celebrado en Querétaro y al que también asistió Margarita Zavala, esposa de Calderón, contó lo que consideró fueron dos momentos difíciles en su campaña. “El presidente Fox, creo que es la primera vez que cuento esta, casi no me gusta contar… a veces nuestra lealtad es excesiva o equivocada (…) dijo que me iba a acompañar y la noche antes del segundo debate presidencial, quienes hemos vivido un debate presidencial sabemos que es un momento fácil de la campaña, vi que entró un e-mail de su parte y me emocioné muchísimo, porque estaba segura que en ese e-mail me iba a dar ánimo, aliento y me iba a decir: ‘¡Órale, Josefina, échate pa’delante!’, cosas así¨

La senadora platicó que “el día que gané la elección interna, que eran como 25 estados, me llamó el presidente (Calderón) y me preguntó ‘cómo te fue’; le dije ‘gané como 25 estados’. A mí me pareció un largo silencio, a lo mejor no fue tan largo, y lo único que escuché del otro lado es: ‘déjame checar, dame unos minutos, porque yo tengo otros datos’. Y así empecé esa noche del 5 de febrero”. También recordó que en una reunión con empresarios “muy conocidos”, para la que ella se había preparado a fin de responder sobre temas de seguridad y economía, la primera pregunta que le hicieron fue por qué no portaba su anillo de matrimonio. “Me dieron ganas de contestarle tantas cosas, nada más porque estaba en campaña me resistí, pero son las cosas que están pensando; estoy segura que a un hombre nunca le han preguntado por qué se le olvidó su anillo de casado… a las mujeres se nos ve con un rasero diferente”, aseveró la ex candidata presidencial. La legisladora panista comentó que comparte este tipo de anécdotas porque las mujeres deben estar conscientes que es más difícil, pero es posible, y cuando alguien gana un espacio se abre una brecha en estos caminos, pero afirmó que vale la pena y no hay que rendirse.

“Aquí nadie nos regala nada, no es una concesión, no vamos a dar un paso atrás y no hay un muro ni nada ni nadie que detenga nuestros sueños, salvo nosotras mismas”, subrayó

