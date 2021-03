¡De nuevo en el ojo del huracán! Giovanni Medina asegura que Ninel Conde tomó y fumó durante su embarazo

Estados Unidos.- Ewan McGregor comenzará en primavera el rodaje de Obi-Wan Kenobi, serie de Star Wars para Disney+. Parece que el actor tendrá más trabajo del esperado, ya que los últimos rumores apuntan a que también dará vida al Jedi en Andor, serie centrada en el personaje de Cassian Andor y protagonizada por Diego Luna.

Según The Illuminerdi, Obi-Wan Kenobi será un personaje recurrente en Andor, cuya producción acabará el próximo mes de julio y se estrenará en 2022. Además de Luna y McGregor, la ficción también contará con Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller y Genevieve O’Rielly como Mon Mothma.

Andor sigue las aventuras del espía rebelde Cassian Andor durante los años de formación de la Rebelión y antes de los eventos de Rogue One: una historia de Star Wars. Diego Luna volverá a interpretar el papel de Andor, que debutó en la película de 2016. El emocionante thriller de espías explorará historias llenas de espionaje y atrevidas misiones para devolver la esperanza a una galaxia dominada por un Imperio despiadado”, reza la sinopsis del proyecto.

Por su parte, la producción de Obi-Wan Kenobi comenzará en primavera en Los Ángeles. La ficción tendrá lugar 10 años después de los dramáticos eventos de La venganza de los Sith y contará con Hayden Christensen retomando su rol de Darth Vader. Además, la producción ha fichado a Indira Varma, actriz que dio vida a Ellaria Arena en Game of Thrones.

Además de Obi-Wan Kenobi y Andor, Lucasfilm ha renovado The Mandalorian por una tercera temporada. También están en preparación un spin-off de Ashoka Tano; una serie de Rangers of the New Republic; y The Book of Boba Fett.

Con información de la revista Excélsior.

