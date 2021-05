De última hora vacunan a personal de Salud en Jurisdicción V; administrativos pidieron ser incluidos

Xalapa, Ver.- Bajo el hashtag #JUSTICIAPARAPIQUE xalapeños denunciaron y condenaron la forma en que una camioneta repartidora de gas de la empresa Gas Express Nieto atropelló a un perro de nombre Pique o «orejitas» en la colonia Zippor de esta ciudad.

En una grabación de una cámara de vigilancia se evidencia como la camioneta pasa por encima del perro dos veces, sin detenerse. A pesar de que el camino se encontraba en la calle, se observaba a distancia y la camioneta podía esquivarlo.

Animalistas en redes sociales exigen que se castigue el cruel hecho y advierten que puede ser un niño la próxima víctima.

«El culpable fue una camioneta DEL GAS EXPRESS! Gas Express Nieto Xalapa

NO SE DETUVO Y SE DIO A LA FUGA pero tenemos este video para que ayudemos a sus dueños a hacerlo viral y así esto NO QUEDE SIN CASTIGO.

Fue con toda la intención al atropellarlo, era un perrito que no causaba problemas, no era agresivo y era ya de edad avanzada» manifestaron en Facebook.