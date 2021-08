De un momento a otro se podrían dar cambios en el ISSSTE

Tuxpan, Ver. – Debido a que no se ha dado solución a la demanda interpuesta por el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz ante la Fiscalía General del Estado en contra de quien resulte responsable del saqueo de la reserva técnica del I.P. E, integrantes del frente estatal en defensa del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (FEDIPEV), dijeron que su lucha no cesará y piden que no se vaya a dar carpetazo a este caso.

El Vocero en la zona norte, Crisógono Luvián Olivares expuso que se les notificó que la audiencia con el juez de control relativo a la denuncia penal en su contra se llevó a cabo el 30 de agosto del presente año, con la presencia de sus compañeros Adriana Chávez y Rodolfo Suárez como representante de su agrupación.

Foto: Noreste

Además el gobierno del Estado de Veracruz debe desde ese entonces 8 mil millones de pesos, año en el que el actual gobernante era candidato electo a la gubernatura por lo que sostuvieron reunión con él quedando de acuerdo en que verificaría y atendería el problema para poderles dar una solución, no sólo a ellos, sino a otras más organizaciones de jubilados y pensionados, ya que se comprometió a que en su sexenio esta deuda gubernamental iba a ser liquidada, aunque no saben cuándo podrá hacer válida dicha promesa, por lo que pidieron que Cuitláhuac García Jiménez les dé a conocer sobre la situación que les inquieta.

Foto: Noreste

Por otro lado, también dieron a conocer que tampoco han avanzado en lo pronunciado en la disculpa pública que el Gobernador García Jiménez expresó a nombre del gobierno de Veracruz en la Explanada del Palacio de Gobierno a las víctimas de la agresión, este pronunciamiento derivó de la recomendación hecha por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); sin embargo, hasta ahora la recomendación hecha de investigar y aplicar las sanciones correspondientes a los responsables de la agresión no ha sido tramitada. ya que no han comenzado con las averiguaciones correspondientes, ante lo que están a la esperan que en breve la autoridad estatal haga válida la averiguación.

Por Martha Hernández

También te puede interesar ver: La Fuerza Naval del Golfo recupera embarcaciones fondeadas en inmediaciones del Río Pantepec de Tuxpan