Debe auditarse al Congreso del Estado, insiste el candidato Víctor Hugo Arteaga

Tuxpan, Ver. En las comunidades de Tuxpan, el triunfo de Morena es inminente. Habitantes de 21 comunidades expresaron su respaldo total a José Manuel Pozos Castro, candidato de Morena a la alcaldía.

El candidato, que sorteó calles en pésimo estado y en total abandono por la actual administración, dialogó con los ciudadanos y les expresó que es urgente lograr la transformación que Tuxpan necesita ya.

“En Tuxpan estamos lo que buscamos la transformación y queremos traer prosperidad , seguridad, salud y empleos, y por el otro lado, están esos que ya nos han manchado con tanta corrupción, inseguridad y olvido en las comunidades, esos que mancharon al campo y que sabiendo de sus pillerías quieren dejar a otro igual , quieren que Tuxpan continúe sin progreso. Ellos son los únicos que pueden frenar el camino de Morena , el resto ya son historia, se quedaron en el camino y las encuestas ya no los favorecen ni los van a favorecer”

El candidato de Morena en Tuxpan aseguró que esta es la única opción que tiene Tuxpan por un cambio y progreso verdadero, de lo contrario, el municipio está destinado al nulo crecimiento, desarrollo y solo continuará siendo un municipio con gobernantes ricos, pero con un pueblo dañado por la desigualdad, la inseguridad, el desempleo y la opacidad.

En las comunidades de la Ruta Buenavista, desde Francisco I. Madero, Banco de Calichar, Laja del Tubo, Montemorelos, San José, Chiconcoa, El Progreso, Héroes de Chapultepec y hasta El Coyol, el candidato de Morena acordó trabajar de la mano de las autoridades ejidales para modernizar carreteras, construir caminos parcelarios, puentes, vados y dotar de agua potable a las comunidades.

El candidato de la esperanza escuchó el hartazgo del pueblo por engaños, promesas incumplidas, obras inconclusas y otras no realizadas. Los ciudadanos se dijeron hartos de que sean los mancha quienes quieran seguir controlando a Tuxpan y mantenerlo en la opacidad.

José Manuel Pozos Castro, dejó en claro que Morena no trae despensas para entretener a la gente, lo que trae son propuestas de trabajo que generarán progreso y bienestar.

«El abandono se va a acabar con un gobierno comprometido, honesto, que trabajará por el pueblo, ya no queremos más manchas que generen inseguridad, desempleo, deuda y riqueza solo para una familia”», expresó el candidato Pozos, quien además reiteró que, «con el pueblo todo, sin el pueblo nada».

Este domingo, en Chijolar, Peña Alta, Cañada Rica y Puente Don Diego, José Manuel constató el deplorado estado de sus calles, que son un atascadero porque el ayuntamiento usó material de mala calidad.

El candidato de Morena advirtió que no se puede seguir viviendo así, que eso se va a acabar porque Morena gobierna donde más hace falta. ¡Ya basta de pueblo pobre y gobierno rico!

En estas comunidades, autoridades y pobladores dieron su apoyo a José Manuel Pozos que, en respuesta, anunció que una de sus prioridades será construir las vías de comunicación que requieren las comunidades.

En Macuiltépetl, Pozos pidió a las familias estar contentos porque ya viene la transformación. «Se robaron todo, menos la esperanza», comentó el abanderado de Morena.

En Montes de Armenia, El Muro y Tierra Blanca, los pobladores recibieron en forma efusiva a Pozos y se sumaron a su proyecto de transformar Tuxpan y acabar con la corrupción.

Este mismo día, José Manuel visitó Frijolillo, Chomotla y Colonia Chijolar, para cerrar su recorrido por 22 comunidades.