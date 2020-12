Debuta Mara Gómez, primera futbolista transgénero

Un hecho histórico sucedió en Argentina, Mara Gómez es la primera futbolista transgénero en jugar un partido en el torneo femenino de aquél país.

Mara Gómez, dijo que su debut en las canchas como un momento “histórico a nivel mundial”. Según afirma ella, obtuvo el triunfo después de “largas luchas y mucho sufrimiento”.

La deportista de 23 años manifestó que estaba muy agradecida con club de Villa San Carlos, en el que debutó este lunes frente a Lanús por la segunda fecha del campeonato de Primera División A del fútbol femenino de Argentina.

“Siempre me incluyeron, me hicieron parte, me trataron como cualquier compañera. La Villa San Carlos está para todo, no solo para poder pelear cualquier partido sino cualquier estereotipo social. Tiene la oportunidad hoy de ser el primer club en el mundo en marcar una historia”, afirmó la futbolista.