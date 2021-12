“Defendemos el estado de derecho”: CANACO descarta politizar la cámara empresarial en elección de Veracruz

Veracruz, Veracruz.- El presidente José Antonio Mendoza García, negó que esté politizando la Cámara de Comercio de Veracruz (CANACO) de Veracruz y aseguró que, si dan abiertamente el respaldo a la panista, Patricia Lobeira Rodríguez, es porque están respaldando al estado de derecho ya que consideran ha sido violatoria la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz.

“No estamos viendo a un partido político, desde luego que estamos viendo el estado de derecho que se está atacando, eso sí lo estamos defendiendo, no estamos defendiendo a un partido político, no he mencionado a ningún partido político hasta el momento”, agregó.

Mendoza García, reconoció que sí ha existido una estrecha comunicación con la actual administración municipal, pues durante la pandemia, fueron los únicos que dieron el respaldo al cien por ciento a los empresarios, no así el Gobierno del Estado.

En cuanto al posible Consejo Municipal que se podría instalar a partir del 1 de enero y el cual estaría preparando la posible nueva elección por la alcaldía de Veracruz, los Legisladores de Morena señalaron que estaría integrado por personas honorables de la sociedad civil.

Dentro de ese posible grupo, figuró el nombre del presidente de CANACO, José Antonio Mendoza García, mismo que aseguró se negaría rotundamente a formar parte del Consejo Municipal, pues el resolutivo emitido por el TEV, carece de apego a derecho y es lo único que se debe priorizar en esta ocasión.

“Yo siempre he caminado derecho, siempre he sido conforme a derecho, si la situación fuera conforme a derecho, sería el primero en levantar la mano, pero en este caso me niego rotundamente, necesitamos que las cosas se aclaren y se dé el resultado conforme a derecho, que le corresponde a Paty Lobeira (…) no he recibido ninguna invitación y no tengo conocimiento de eso”, finalizó.