Defraudan a turistas con falsos paquetes vacacionales en Tecolutla

Tecolutla, ver.- Con la reactivación paulatina de las actividades turísticas en este bello puerto, lamentablemente también han resurgido malas prácticas por parte de personas ajenas al municipio que buscan a turistas interesados en pasar un buen rato en la playa para engañarles y estafarlos aprovechándose de que no son de la región.

Así lo dieron a conocer afectados que cayeron en un engaño y fueron estafados con 3 mil pesos que les pidieron para apartar una casa de descanso en Costa Esmeralda y la cual, nunca encontraron.

“Hola buenas tardes quiero reportar para que no caiga más gente con esas personas ya que me estafaron con 3 mil pesos para una casa que me iba a rentar una tal Jess Sanches”.

El turista detalló que después de negociar por Redes sociales Facebook y WhatsApp, llegó al acuerdo de depositar dicha cantidad para reservar y pagar el resto al llegar al lugar, sin embargo, el día acordado, la persona nunca llegó dejándolo junto con su familia en una situación difícil al no tener donde hospedarse y perder parte del dinero que había destinado a sus vacaciones.

“Le deposité y me dijo que era todo seguro y me salió con que no, el día viernes que llegué allá me bloqueo del face y de waht. Según ella venía manejando y nunca llegó para que no caigan en engaños, sé que con esto no ganaré nada ni recupere mi dinero pero lo hago con el afán de que no engañen a más gente”.