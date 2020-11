Dejan fuera a Cazones de Proyectos Productivos

Por José Sobrevilla

Sí, aunque usted no lo crea, esta mañana el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, “Javidu”, preso por corrupción en la zona 1 estancia 13 del Reclusorio Preventivo Norte en la Ciudad de México, ofreció a la Fiscalía hablar fuerte y claro a cambio de nada, acerca de la relación entre el ex presidente Enrique Peña Nieto y el caso Odebrecht. Adelantó que desde la casa de Marcelo Odebrecht, en Sao Paulo, Brasil, el entonces presidente Peña, “me habló para apurar el proyecto de Etileno 21, todos los trámites y obras que el Gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que pudiera arrancar lo antes posible ya que él tenía un compromiso muy grande con estas personas por el apoyo que había recibido para su campaña presidencial”.

No olvidar que, en su denuncia, Emilio Lozoya Austin ofreció testimonios y documentos en los que señalaría a Videgaray Caso como responsable en los casos relacionados con Odebrecht y Etileno XXI; Además, según sus propias declaraciones, se habrían entregado cerca de 14 millones de pesos en sobornos a algunos personajes, por orden de Luis Videgaray.

Según el exgobernador veracruzano –ahora sí– está dispuesto a declarar sin recibir o pedir algo cambio, pues lo único que le interesa es “aclarar y apoyar la investigación”, pero sobre todo “que se sepa la verdad”. ¿Cómo ve los latidos fuertes de su corazón?

El proyecto Etileno XXI –hay que recordarlo– nació durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y, desde su nacimiento, funcionarios y empresarios privilegiaron a la filiar de Odebrecht “en detrimento de la industria petroquímica nacional” según ha denunciado la Cuarta Transformación. Ya que ocasionó entre 2016 y 2018 enormes pérdidas a Petróleos Mexicanos. Se perdieron en los últimos tres años de Enrique Peña Nieto cerca de 6 mil 500 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación.

Etileno XXI lo integran Brasken, filial de la brasileña Odebrecht, y la mexicana Idesa de la que Javier Jiménez Espriú, ex secretario de Comunicaciones de López Obrador, participa como Consejero General y que se benefició de un contrato de Pemex a largo plazo para el suministro de gas etano a precio de hasta 30% descuento respecto al mercado internacional. Beneficios estos ofrecidos desde la presidencia de Calderón.

Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirectivo de Odebrecht en México, ha dicho que, hace una década, esta empresa inyectó $500 mil dólares a la campaña de Javier Duarte. Declaraciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y que la Fiscalía General de la República (FGR) incluyó para la petición de captura del Emilio Lozoya Austin.

Hoy, señala Weyll a través de Carlos Kauffmann, su abogado, que “No hubo dinero por parte de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto, ni sobornos para que los legisladores aprobaran la reforma energética; y tampoco pagos para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa”. Así de fácil.

