Demi Lovato se declara de género no binario

México.– A tan solo unos días del deceso del actor mexicano Jaime Garza víctima de diversos padecimientos derivados de la diabetes , su sobrina, la actriz y ex Timbiriche Mariana Garza , reveló que el actor ya no tenía ganas de vivir.

A pesar del gran dolor que le provoca la ausencia de su tío, la actriz confesó que Jaime se encontraba muy mal y sin ánimos de luchar por su vida.

En el mismo sentido, la actriz Rosita Pelayo , quien fue su pareja sentimental, confesó que el actor atravesaba por una profunda depresión.

“Mi amigo, fue mi novio, fue mi marido y fuimos grandes, grandes amigos hasta la fecha de ahora. Lo voy a extrañar mucho, lo quise mucho. Él tenía diabetes, lo habían operado hace como mes y medio de su pierna y él me dijo, todavía me contó: ‘Es que el doctor me dijo que si no me operaba, quizás perdía yo la pierna y yo no puedo vivir ya, no vivo si me quitan la pierna’, ya dos piernas, dice ‘No, yo no puedo’”, detalló Rosita Pelayo.