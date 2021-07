Denuncian a médico de farmacéutica por presunto abuso sexual

Veracruz, Ver. – Una joven de 20 años de edad, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, en contra de Jesús Raymundo M. O. médico de la Farmacia del Ahorro sucursal Adolfo Ruiz Cortines, por el presunto delito de abuso sexual.

La joven relata que el pasado 28 de julio acudió a la mencionada sucursal con sus amigas y su madre para hacerse la prueba de COVID-19, sus compañeros salieron primero al tener los primeros números de atención y ella se quedó con su madre, tras hacerle la prueba, el médico le dijo que había salido negativo el resultado, pero que le aplicaría otros examenes.

Fue ahí, donde sin su consentimiento, comenzó a tocarle las piernas, caderas y hombros, previamente le había solicitado su número telefónico y le había preguntado si tenía novio; la joven pidió permiso de mandar un mensaje y logró contactarse con sus amigos para que estos le hablaran a su madre; la señora ingresó sin permiso y cuestionó la tardanza, salieron del lugar y se dirigieron a efectuar el reclamo con el gerente de la empresa farmaceútica.

«En la sucursal de la avenida Ruiz Cortínes, enfrente de Costa de Oro, tiene 33 años, yo soy una joven de 20 años, y nunca antes, no lo conocía, no tenía ningún tipo de vínculo con él», manifestó la agraviada.

Tras la denuncia el médico fue detenido y según comenta la afectada, su abogado ha insistido en llegar a un acuerdo económico para librar el cargo que se le imputa; sin embargo la joven y su familia han desistido de ello.

«A mí lo único que me dijo ese día, bueno…antes de que llegara una unidad, nada más me dijo ‘perdón, nada más estaba cotorreando contigo, y yo pensé que nos estábamos llevando bien’, fue lo único que me dijo».