Denuncian acoso en dependencias de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este jueves que cuando acabe su mandato se retirará de la política completamente y escribirá un libro sobre el pensamiento conservador, que calcula, le tomará unos tres años.

“Pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar”, indicó.

López Obrador afirmó que cuando acabe su sexenio no opinará ni recibirá a nadie que tenga que ver con la política, se irá a vivir a su quinta “La Chingada” en Palenque, Chiapas; vivirá de su pensión y se pondrá a escribir. Relató que para eso ya se está preparando psicológicamente, pero se dijo contento porque ya hay relevo generacional para seguir con su proyecto de transformación de México.

“Ya no voy a meterme en nada, pero estoy muy contento porque hay relevo, porque es de la generación que sigue, no sé si me explico, o sea yo tengo 67, de 50 para arriba hay mujeres y hombres, se van a enojar los adversarios, pero la verdad la verdad, si hay relevo de este lado, ellos tienen problema, nosotros no”, expresó el mandatario mexicano.

López Obrador señaló que se prepara “psicológicamente” para dejar la Presidencia en 2024 y retirarse completamente de la política para escribir un libro y vivir de su pensión.

“Si el pueblo lo decide y el creador lo permite yo estoy (en la Presidencia) hasta el 2024 y ahí me jubilo. (…) Pero jubilar es no volver a participar en nada. No opinar. Estoy haciendo ya un trabajo, me estoy preparando psicológicamente para esto”, afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Aseguró que es necesario darle oportunidad a las nuevas generaciones y, por ello, se retirará completamente de la política. “Me alejo por completo”, apuntó.

“Tengo un libro pendiente que quiero hacer sobre el pensamiento conservador”, agregó el presidente, que calculó tres años para realizar este proyecto.

Con información de la revista Infobae.

